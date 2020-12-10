"Укрзалізниця" почне щомісяця підвищувати ціни на квитки

"Укрзалізниця" з 1 березня 2021 року почне щомісяця на 2% підвищувати тарифи на перевезення пасажирів.

Додаткові доходи від індексації тарифів становитимуть 557,9 млн грн. Відповідні показники передбачено фінансовим планом компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

Доходи від перевезення пасажирів прогнозуються в розмірі 7,7 млрд грн. Це на 43,6% вище плану-2020 і майже вдвічі більше, ніж очікуваний результат поточного року.

Загалом у 2021 році УЗ планує отримати 3,5 млрд грн чистого прибутку. Виторг наступного року заплановано на рівні 86,5 млрд грн. Це на 15,4% більше, ніж очікуваний результат плану-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 березня 2020 року не відбулося планового підвищення цін на квитки "Укрзалізниці". Передбачалося, що до кінця 2020 року вони стануть дорожчими на 22%. Але Міністерство інфраструктури не затвердило плани компанії.

Також "Укрзалізниця" з 1 листопада на 15% знизила вартість квитків на місця у вагонах першого класу швидкісних потягів типу "Інтерсіті".