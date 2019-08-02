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"Укрзалізниця" отримала від вантажовідправників додатково 11 мільярдів, хоче ще 6

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Цього року "Укрзалізниця" збирається додатково заробити на вантажовідправниках близько 17 млрд грн. Нові тарифи на вантажоперевезення вже обійшлися основним клієнтам УЗ в 11 млрд. грн, до кінця року витрати на залізничні перевезення можуть збільшитися ще на 6 млрд.

Про це у коментарі OBOZREVATEL повідомив президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Олександр Каленков

Олександр Каленков

"У фінансовому плані "Укрзалізниці" передбачено чергове зростання надходжень на 29%. 3% з них вони розраховують отримати за рахунок зростання обороту. Зростання обороту поки не спостерігаємо, в тому числі, через зростання тарифів. Решта 26% або близько 17 млрд грн додатково УЗ хоче отримати за рахунок зростання тарифів і за допомогою маніпуляцій за іншими складовими витрат вантажовідправників. У будь-якому випадку ці 17 млрд дістати збираються з кишені вантажовідправника", - зазначив Каленков.

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За його словами, нові тарифні ініціативи УЗ вже обійшлися українським промисловцям, що перевозять вантажі залізницею, в суму понад 11 млрд грн.

"Ті заходи, які вже були здійснені в цьому році – наприклад, підняття тарифу на 14%, подорожчання вагонів УЗ в травні, коли на деякі види вагонів ставки одноразово були підняті на 44% - вже сьогодні призвели до того, що вантажовідправники додатково виклали понад 11 млрд. грн. Якщо такими темпами піде і далі – вони перевищать і прогнозовану планку в 17 млрд додаткових надходжень і зберуть ще більше", - підкреслив президент ОП "Укрметалургпром ".

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Каленков наголошує: подібне накручування тарифів вплине і на економіку країни в цілому, і на життя кожного громадянина України зокрема.

"Ці 17 млрд грн могли би залишитися в реальному секторі, могли би бути спрямовані на інвестиції. Але, на жаль, цього не буде. І це вплине на всі галузі, які залежні від УЗ. Врешті-решт всі додаткові витрати тією чи іншою мірою перекладається на кінцевого споживача в Україні. Точно так же, як і у випадку з експортом. Наші компанії зможуть менше продати за кордоном – і знову постраждає український споживач, тому що держава отримає менше податкових платежів, менше валютної виручки", - резюмував Каленков.

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Тема
"Укрзалізниця"
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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