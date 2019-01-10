"Укрзалізниця" отримала нового голову: що про нього відомо

Кабінет міністрів призначив головою "Укрзалізниці" чинного виконувача обов'язків голови компанії Євгена Кравцова.
"Пан Євген, ми вас вітаємо з призначенням головою української залізниці. Бажаємо успіхів на цій роботі спільно з великим колективом "Укрзалізниці", – заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в четвер, 10 січня.
Євген Кравцов
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Прем'єр також висловив побажання зробити "Укрзалізницю" лідером з пасажирських і вантажних перевезень не тільки в Україні, але і в Європі.
"Укрзалізниця" – надважлива стратегічна компанія. Все, що виробляє економіка, потрібно перевезти та доставити до місця призначення. Завдання нової стратегії компанії: оновити тягу, рухомий склад, пасажирські вагони, вантажні вагони. Головне – надавати нову якість послуг", – резюмував Гройсман.
#Укрзалізниця - надважлива стратегічна компанія. Все, що виробляє економіка, потрібно перевезти та доставити до місця призначення. Завдання нової стратегії компанії: оновити тягу, рухомий склад, пасажирські вагони, вантажні вагони. Головне - надавати нову якість послуг. pic.twitter.com/rx0YURStbk— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 10 января 2019 г.
Кравцов – український юрист, топ-менеджер і державний службовець. З 10 серпня 2017 року він був і. о. голови правління УЗ. До цього часу Кравцов обіймав посади:
2006 – 2007 рр. – консультанта International Chamber of Commerce (Національний комітет в Україні).
2008 – 02.2014 рр. – юриста юридичної фірми "Астерс".
03.2014 – 01.2015 рр. – партнера юридичної фірми "Астерс".
01.2015 – 03.2015 рр. – радника генерального директора "Укрзалізниці".
03.2015 – 05.2015 рр. – начальника Департаменту реформування і корпоративного розвитку УЗ.
05.2015 – 11.2015 рр. – директора з реформування, майнової і правової політики "Укрзалізниці".
10.2015 – 05.2016 рр. – члена правління УЗ.
03.2016 – 05.2016 рр. – і. о. голови правління "Укрзалізниці".
05.2016 – 08.2017 рр. – першого заступника міністра інфраструктури України.
08.2016 – 08.2017 рр. – голови наглядової ради УЗ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян виступив за те, щоб "Укрзалізниця" відмовилася від використання плацкартних вагонів. Відповідний тип вагонів може зникнути в Україні як вид уже в найближче десятиліття