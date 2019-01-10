"Укрзалізниця" отримала нового голову: що про нього відомо

Кабінет міністрів призначив головою "Укрзалізниці" чинного виконувача обов'язків голови компанії Євгена Кравцова.

"Пан Євген, ми вас вітаємо з призначенням головою української залізниці. Бажаємо успіхів на цій роботі спільно з великим колективом "Укрзалізниці", – заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в четвер, 10 січня.

Євген Кравцов Facebook Євген Кравцов

Прем'єр також висловив побажання зробити "Укрзалізницю" лідером з пасажирських і вантажних перевезень не тільки в Україні, але і в Європі.

"Укрзалізниця" – надважлива стратегічна компанія. Все, що виробляє економіка, потрібно перевезти та доставити до місця призначення. Завдання нової стратегії компанії: оновити тягу, рухомий склад, пасажирські вагони, вантажні вагони. Головне – надавати нову якість послуг", – резюмував Гройсман.

#Укрзалізниця - надважлива стратегічна компанія. Все, що виробляє економіка, потрібно перевезти та доставити до місця призначення. Завдання нової стратегії компанії: оновити тягу, рухомий склад, пасажирські вагони, вантажні вагони. Головне - надавати нову якість послуг. pic.twitter.com/rx0YURStbk — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 10 января 2019 г.

Кравцов – український юрист, топ-менеджер і державний службовець. З 10 серпня 2017 року він був і. о. голови правління УЗ. До цього часу Кравцов обіймав посади:

2006 – 2007 рр. – консультанта International Chamber of Commerce (Національний комітет в Україні).

2008 – 02.2014 рр. – юриста юридичної фірми "Астерс".

03.2014 – 01.2015 рр. – партнера юридичної фірми "Астерс".

01.2015 – 03.2015 рр. – радника генерального директора "Укрзалізниці".

03.2015 – 05.2015 рр. – начальника Департаменту реформування і корпоративного розвитку УЗ.

05.2015 – 11.2015 рр. – директора з реформування, майнової і правової політики "Укрзалізниці".

10.2015 – 05.2016 рр. – члена правління УЗ.

03.2016 – 05.2016 рр. – і. о. голови правління "Укрзалізниці".

05.2016 – 08.2017 рр. – першого заступника міністра інфраструктури України.

08.2016 – 08.2017 рр. – голови наглядової ради УЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян виступив за те, щоб "Укрзалізниця" відмовилася від використання плацкартних вагонів. Відповідний тип вагонів може зникнути в Україні як вид уже в найближче десятиліття