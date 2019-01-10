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"Укрзалізниця" отримала нового голову: що про нього відомо

2.6тЧитати матеріал російською

Кабінет міністрів призначив головою "Укрзалізниці" чинного виконувача обов'язків голови компанії Євгена Кравцова.

"Пан Євген, ми вас вітаємо з призначенням головою української залізниці. Бажаємо успіхів на цій роботі спільно з великим колективом "Укрзалізниці", – заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в четвер, 10 січня.

Євген Кравцов

Євген Кравцов

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Прем'єр також висловив побажання зробити "Укрзалізницю" лідером з пасажирських і вантажних перевезень не тільки в Україні, але і в Європі.

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"Укрзалізниця" – надважлива стратегічна компанія. Все, що виробляє економіка, потрібно перевезти та доставити до місця призначення. Завдання нової стратегії компанії: оновити тягу, рухомий склад, пасажирські вагони, вантажні вагони. Головне – надавати нову якість послуг", – резюмував Гройсман.

Кравцов – український юрист, топ-менеджер і державний службовець. З 10 серпня 2017 року він був і. о. голови правління УЗ. До цього часу Кравцов обіймав посади:

  • 2006 – 2007 рр. – консультанта International Chamber of Commerce (Національний комітет в Україні).

  • 2008 – 02.2014 рр. – юриста юридичної фірми "Астерс".

  • 03.2014 – 01.2015 рр. – партнера юридичної фірми "Астерс".

  • 01.2015 – 03.2015 рр. – радника генерального директора "Укрзалізниці".

  • 03.2015 – 05.2015 рр. – начальника Департаменту реформування і корпоративного розвитку УЗ.

  • 05.2015 – 11.2015 рр. – директора з реформування, майнової і правової політики "Укрзалізниці".

  • 10.2015 – 05.2016 рр. – члена правління УЗ.

  • 03.2016 – 05.2016 рр. – і. о. голови правління "Укрзалізниці".

  • 05.2016 – 08.2017 рр. – першого заступника міністра інфраструктури України.

  • 08.2016 – 08.2017 рр. – голови наглядової ради УЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян виступив за те, щоб "Укрзалізниця" відмовилася від використання плацкартних вагонів. Відповідний тип вагонів може зникнути в Україні як вид уже в найближче десятиліття

Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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CARGO 100
CARGO 100
Премьер также выразил пожелания сделать "Укрзалізницю" лидером по пассажирским и грузовым перевозкам не только в Украине, но и в Европе. General Electric в панике, не успеют локомотивы поставлять ...
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Yakovenko Ivan
Yakovenko Ivan
И зарплату ему проиндексировать надо, миллиона до 5. А то хлебушек дорожает. Так в березні 2018 керівник залізниці задекларував оплату праці в розмірі 1 мільйон 205 тисяч гривень. В лютому – 2 мільйони 321 тисячу гривень...
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