"Укрзалізниця" може підняти ціни на квитки – нардеп
Втрати "Укрзалізниці" через карантин за підсумками першого кварталу склали 7 мільярдів гривень, за підсумками 2020 року вони можуть скласти близько 16 мільярдів гривень. У цій ситуації підвищення вартості залізничних квитків – найпростіший шлях компенсації втрат.
Про це в ефірі ObozTV сказав народний депутат України від партії "Слуга народу", заступник голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.
"Це для неї самий просто спосіб – підняти вартість, але для наших пасажирів, я думаю, вартість і так висока. Пасажирські перевезення завжди збиткові, і навіть в європейських країнах держава завжди компенсує витрати", – заявив він.
У цьому контексті нардеп повідомив про те, що в Комітеті розглядаються інші варіанти допомоги "Укрзалізниці". Зокрема, допускається варіант зниження розміру рентної плати або її тимчасового скасування.
"Щорічно" Укрзалізниця "оплачує ренту землі. Можливо, їм слід або знизити рентну плату, або скасувати її, наприклад, на рік. Інакше в "Укрзалізниці" не залишається коштів на модернізацію рухомого складу, вагонів, на індексацію заробітних плат працівникам тощо", – сказав політик.
На його думку, це дозволить, з одного боку, не підвищувати вартість проїзду на залізниці, а з іншого, оновити зношені потяги, відсоток яких складає 93% від загального обсягу рухомого складу.
Як писав OBOZREVATEL, найближчим часом "Укрзалізниця" повідомить про дату, коли почне продаж залізничних квитків по Україні. "Зараз питання узгоджується з обласними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вже найближчим часом УЗ повідомить про старт продажів", – сказали в міністерстві інфраструктури України.