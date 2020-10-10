'Укрзалізниця' купила у 'Анвітрейд' дизпаливо за ціною 'Роттердам+$33/т'

Компанія "Анвітрейд" (Wexler Group) виграла тендер "Укрзалізниці" на поставку 10 000 тонн дизельного палива за ціною котирувань в порту "Роттердам+" плюс премія $33,4/т.

Про це повідомляє видання enkorr з посиланням на дані ProZorro.

"Анвітрейд" запропонувала дизпаливо за розрахунковою ціною 18 957 грн/т. Це умовно та ціна, за якою постачальник готовий поставити паливо в день аукціону.

За розрахунками видання, так звана фіксована "брудна" маржа постачальника, яка в подальшому буде автоматично приплюсовуватися до котирувань ДТ в порту Роттердам (Нідерланди) складе у "Анвітрейд" 944 грн/т ($33,4/т).

Видання зазначає, що ця "брудна" маржа, крім чистого заробітку компаній, включає в себе витрати на доставку в Україну, страховку та інші витрати.

На попередньому тендері компанія придбала дизпаливо за ціною в порту Роттердам плюс 31 долар за тонну.

Нагадаємо, формульний підхід з використанням цін в європейських біржових майданчиках використовується в Україні для розрахунку вартості газу для населення. З лютого по липень 2020 року ця була т. зв. формула "Амстердам плюс" – ціна на хабі ТТF в Нідерландах плюс доставка в Україну.

З 1 серпня 2020 року з відміною ПСО, НАК "Нафтогаз України" запропонував населенню газ за формулою "Дюссельдорф+".

Також в 2016-2019 рр. діяла формула "Роттердам+" для вугілля. Вона встановлювала прогнозну вартість електроенергії виключно для промислових споживачів.

Формулу скасували 1 липня 2019 через введення ринку електроенергії, після цього ціна вугілля і електроенергії для промисловців зросла.