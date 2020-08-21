"Укрзалізниця" виділить охорону в потяги.

З кінця серпня в десяти пасажирських потягах "Укрзалізниці" буде знаходитися воєнізована охорона.

Про це повідомили в залізничній компанії у відповідь на запит "Суспільного".

Таким чином уже незабаром стартує пілотний проєкт із супроводження пасажирських поїздів працівниками відомчої воєнізованої охорони, які діятимуть спільно з поїзною бригадою у разі порушень пасажирами правил поведінки.

У компанії зазначили, що "Укрзалізниця" неодноразово направляло листи до Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції з проханням відновити супроводження пасажирських поїздів працівниками поліції.

"Ми (представники "Укрзалізниці". — Ред.) зверталися до поліції з проханням супроводжувати поїзди. Ніякої відповіді впродовж довгого часу не отримували. Тому це буде відомча воєнізована охорона, звичайно ж коштом "Укрзалізниці". У нас є така, проте вона супроводжує вантажні поїзди, а так буде супроводжувати ще й пасажирські. На цьому етапі ми обирали ті потяги, які, на нашу думку, мають найбільший попит, або ті, де звичайно ж часті випадки", — повідомили у пресслужбі..

В УЗ нагадали, що для вирішення конфліктних ситуацій між пасажирами під час поїздки необхідно звертатися до провідника, який запросить начальника потягу. В разі необхідності начальник потягу через машиніста викличе наряд поліції на найближчій станції зупинки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У ніч на 1 серпня в потязі Маріуполь – Київ чоловік напав у купе на жінку, яка їхала зі своїм 7-річним сином. Він побив її і спробував зґвалтувати.

Чоловік потерпілої розповів, що нападник хотів заплатити, щоб вона не викликала поліцію. Провідники також пропонували хабар жінці, оскільки її кривдник їхав у поїзді без квитка.

"Укрзалізниця" підтвердила, що нападника затримали і передали правоохоронцям, а також попросили вибачення в постраждалої пасажирки.

Після цього в Україні запропонували додати в потяги охорону.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що присутність охорони може вплинути на вартість квитків.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!