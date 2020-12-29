"Укрзалізниці" дали понад 100 млн грн на карантин, який ще не почався

Роман Груша
Роман Груша
Економіка
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'Укрзалізниці' дали понад 100 млн грн на карантин, який ще не почався

"Укрзалізниця" отримала 102 млн гривень від держави для компенсації співробітникам, робота яких буде обмежена через посилення карантину і введення локдауну в січні 2021 року.

"Уже до кінця року близько 30 тис. залізничників отримають таку допомогу", – заявив глава УЗ Володимир Жмак. Про це свідчить публікація в його телеграм-каналі.

Розмір виплат буде визначатися пропорційно робочому часу співробітника, скороченому в результаті обмежувальних заходів.

"Ми вдячні державі за підтримку, а Державному центру зайнятості – за оперативність та ефективність! Окрема подяка тим працівникам УЗ, які в найкоротший термін підготували необхідну для отримання допомоги документацію", – резюмував Жмак.

"Укрзалізниці" дали понад 100 млн грн на карантин, який ще не почався

Як повідомляв OBOZREVATEL, початком локдауну в Україні обрали 8 січня, оскільки саме така дата була запропонована аналітиками Ради національної безпеки і оборони та Міністерства охорони здоров'я.

Локдаун (англ. Lockdown – блокування), на відміну від карантину вихідного дня, передбачає заборону людям вільно залишати свої будинки (за винятком деяких випадків). Він може бути введений на загальнонаціональному рівні, у певних регіонах або населених пунктах.

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