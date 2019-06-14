"Укртрансгаз" терміново звернувся до РНБО: компанія забила на сполох через ГТС

"Укртрансгаз" не має можливості своєчасно розраховуватися за контрактами на закупівлю газу для власних виробничо-технологічних витрат через дефіцит коштів.

Як повідомляє прес-служба компанії, ситуація ставить під загрозу роботу ГТС України після 24 червня 2019 року. "Компанія ініціювала переговори з кредиторами, зокрема НАК "Нафтогаз України", про реструктуризацію заборгованості. Про ситуацію проінформовано Раду національної безпеки та оборони України", — йдеться у документі.

Згідно з ним "Укртрансгаз" також звернувся із листом про виникнення передумов надзвичайної ситуації до Держслужби надзвичайних ситуацій України та веде переговори з НКРЕКП для негайного виправлення ситуації.

Компанія зазначає, що її заборгованість за березень-квітень перед постачальниками паливного газу становить 4,1 млрд грн, тому деякі з них відмовляються постачати обумовлені за чинними контрактами обсяги газу. Залишкових обсягів газу на ПТР, закуплених за попередніми договорами, достатньо для забезпечення роботи ГТС лише до 24 червня, йдеться у заяві.

"Укртрансгаз" наголошує, що фінансову ситуацію компанії з кожним місяцем погіршують економічно необґрунтовані тимчасові тарифи для оператора ГТС, які НКРЕКП затвердила наприкінці 2018 року і які дозволяють своєчасно розраховуватися за закупівлю газу на ПТР в обсязі до 60% від необхідного річного рівня.

Укртрансгаз Капітал

Другою причиною компанія вказує проблему несанкціонованого відбирання газу з газотранспортної системи, в результаті чого борг за послуги балансування учасників ринку у період з 2016-го по лютий 2019 року перевищив 35 млрд грн, з яких 91% складає заборгованість облгазів.

"Укртрансгаз" вказує, що після переходу газового ринку України на добове балансування з 1 березня 2019 року ситуація істотно не змінилася: оператори ГРС (газорозподільних мереж. — Ред.) продовжують незаконно відбирати газ із ГТС, зокрема для власних виробничо-технологічних витрат і не розраховуються. За період березня-квітня 2019 року заборгованість операторів ГРС зросла іще на 2,5 млрд грн, зазначено у релізі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше компанія "Укртрансгаз" попередила про виникнення переддефолтної ситуації в країні через несанкціонований відбір газу в ГТС України.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!