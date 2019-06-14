ГоловнаНовини
МоваЯзык
СвітСпорт

/Новини економіки

"Укртрансгаз" терміново звернувся до РНБО: компанія забила на сполох через ГТС

20тЧитати матеріал російською

"Укртрансгаз" не має можливості своєчасно розраховуватися за контрактами на закупівлю газу для власних виробничо-технологічних витрат через дефіцит коштів.

Як повідомляє прес-служба компанії, ситуація ставить під загрозу роботу ГТС України після 24 червня 2019 року. "Компанія ініціювала переговори з кредиторами, зокрема НАК "Нафтогаз України", про реструктуризацію заборгованості. Про ситуацію проінформовано Раду національної безпеки та оборони України", — йдеться у документі.

Згідно з ним "Укртрансгаз" також звернувся із листом про виникнення передумов надзвичайної ситуації до Держслужби надзвичайних ситуацій України та веде переговори з НКРЕКП для негайного виправлення ситуації.

Новини
У Зеленського розробили нові тарифи: до Ради подадуть законопроект "Роттердам-"

Компанія зазначає, що її заборгованість за березень-квітень перед постачальниками паливного газу становить 4,1 млрд грн, тому деякі з них відмовляються постачати обумовлені за чинними контрактами обсяги газу. Залишкових обсягів газу на ПТР, закуплених за попередніми договорами, достатньо для забезпечення роботи ГТС лише до 24 червня, йдеться у заяві.

"Укртрансгаз" наголошує, що фінансову ситуацію компанії з кожним місяцем погіршують економічно необґрунтовані тимчасові тарифи для оператора ГТС, які НКРЕКП затвердила наприкінці 2018 року і які дозволяють своєчасно розраховуватися за закупівлю газу на ПТР в обсязі до 60% від необхідного річного рівня.

Укртрансгаз

Укртрансгаз

Капітал

Другою причиною компанія вказує проблему несанкціонованого відбирання газу з газотранспортної системи, в результаті чого борг за послуги балансування учасників ринку у період з 2016-го по лютий 2019 року перевищив 35 млрд грн, з яких 91% складає заборгованість облгазів.

Новини
НКРЕКП визнали неконституційною: суд ухвалив скандальне рішення

"Укртрансгаз" вказує, що після переходу газового ринку України на добове балансування з 1 березня 2019 року ситуація істотно не змінилася: оператори ГРС (газорозподільних мереж. — Ред.) продовжують незаконно відбирати газ із ГТС, зокрема для власних виробничо-технологічних витрат і не розраховуються. За період березня-квітня 2019 року заборгованість операторів ГРС зросла іще на 2,5 млрд грн, зазначено у релізі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше компанія "Укртрансгаз" попередила про виникнення переддефолтної ситуації в країні через несанкціонований відбір газу в ГТС України.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Теги
"Укртрансгаз"РНБОНАК "Нафтогаз"
Поділитися у Facebook
36
Коментарі
52
61
Смішно
13
Цікаво
27
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Так вам и надо животным А нам...приятность))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
H Ya
H Ya
рюская парашня вазбудилась при слове газ. )) Клоуны, ваше дело цосать санкции и валежник собирать.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2
Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Никубовичь Платон, Украина свободная страна. Там газ не воруют, а просто берут, потому что свобода. За это стоял майдан.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Никубовичь Платон
Никубовичь Платон
H Ya, Савченко Александр 14.06.2019 21:43 Раньше вислоухие воровали газ в России, теперь воруют у себя. Крысы ...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
и ни одной суки желто-синей нету, что падлы писать нечего?
Показати коментар повністю
Відповісти
3
2
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Birxoff Oliver, они ждут методичке, как стрелки на, "ахрессора" перевести...
Показати коментар повністю
Відповісти
3
2

Блоги / думки

ads pixel