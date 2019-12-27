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27 грудня • оновлено в 15:58
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"Укртелеком" відмовиться від низки послуг у 2020 році: що закриють

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"Укртелеком" з 1 січня 2020 року припинить надавати низку послуг, які називає "застарілими".

Зокрема, йдеться про паралельні телефонні апарати у різних абонентів. Про це повідомила пресслужба найбільшого в Україні оператора фіксованого зв'язку.

Також компанія відмовиться від надання послуг користування телефонним апаратом односторонньої дії та вечірнім телефоном для абонентів.

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Надалі абонентам, які користувалися цими послугами, фіксований зв’язок надаватиметься на умовах тарифного плану "Простий".

Для абонентів, які користуються основним паралельним телефонним апаратом, переведення номера відбудеться після 1 січня без зміни номера телефону.

Абонентів, які користуються додатковим паралельним телефонним апаратом, телефонним апаратом односторонньої дії та вечірнім телефоном, додатково повідомлять про заміну номера в рахунках за телекомунікаційні послуги.

"Укртелеком" з 1 січня припинить надавати низку послуг, які називає "застарілими"

"Укртелеком" з 1 січня припинить надавати низку послуг, які називає "застарілими"

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укртелеком" із січня 2020 року підвищить плату на послуги стаціонарного телефонного зв'язку на 18-24 грн (20-24%).

Минулого разу ціни на розмови по стаціонарних телефонах підвищилися 1 листопада 2018 року – на 14%.

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна
Тег
Укртелеком
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
А ще можна відмінити трембіти у горах, стукіт по батареях у багатоповерхівках та перегукування через загорожу. Клоуни достойні "95-го", може цілять у крісло презика? Тоді нехай начуваються - зевель із авакяном за владу будуть приматися зубами і битися до останнього українця.
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