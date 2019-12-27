"Укртелеком" відмовиться від низки послуг у 2020 році: що закриють

"Укртелеком" з 1 січня 2020 року припинить надавати низку послуг, які називає "застарілими".

Зокрема, йдеться про паралельні телефонні апарати у різних абонентів. Про це повідомила пресслужба найбільшого в Україні оператора фіксованого зв'язку.

Також компанія відмовиться від надання послуг користування телефонним апаратом односторонньої дії та вечірнім телефоном для абонентів.

Надалі абонентам, які користувалися цими послугами, фіксований зв’язок надаватиметься на умовах тарифного плану "Простий".

Для абонентів, які користуються основним паралельним телефонним апаратом, переведення номера відбудеться після 1 січня без зміни номера телефону.

Абонентів, які користуються додатковим паралельним телефонним апаратом, телефонним апаратом односторонньої дії та вечірнім телефоном, додатково повідомлять про заміну номера в рахунках за телекомунікаційні послуги.

"Укртелеком" з 1 січня припинить надавати низку послуг, які називає "застарілими"

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укртелеком" із січня 2020 року підвищить плату на послуги стаціонарного телефонного зв'язку на 18-24 грн (20-24%).

Минулого разу ціни на розмови по стаціонарних телефонах підвищилися 1 листопада 2018 року – на 14%.

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