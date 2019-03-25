"Укртелеком" не повернеться у власність держави: суд ухвалив рішення

Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Фонду держмайна, залишивши без змін рішення про відмову в задоволенні позову до ТОВ “ЕСУ” про розірвання договору купівлі-продажу 92,79% акцій “Укртелекому”.

Одночасно з цим відомству відмовили у стягненні 81,9 млн доларів пені з “ЕСУ” за прострочення виконання зобов’язання із внесення інвестицій, повідомляє Finbalance.

Позовні вимоги Фонд обґрунтовував тим, що "ЕСУ" неналежним чином виконує зобов’язання, взяті під час приватизації "Укртелекому" в 2011 році. Зазначалося, що компанія не внесла інвестиції у визначеному розмірі, не створила та не передала у держвласність телекомунікаційну мережу спецпризначення.

Зі свого боку "ЕСУ" констатувало, що внесення інвестицій у розмірі 450 млн доларів не було фіксованою умовою конкурсу з приватизації "Укртелекому", і наводилося лише як план, а не зобов’язання.

У рамках цієї справи суди першої та апеляційної інстанції в жовтні-грудні 2017 року задовольнили позов Фонду держмайна, однак Верховний Суд скасував відповідні рішення у липні 2018 року та передав справу на новий розгляд.

Водночас госпсуд Києва відмовився задовольнити зустрічний позов "ЕСУ" про визнання припиненим зобов’язання щодо безоплатної передачі мережі спецпризначення. Північний апеляційний госпсуд у лютому 2019 року постановою залишив без змін рішення суду першої інстанції і в цій частині.

Нагадаємо, що в 2011 році Фонд держмайна продав 92,79% акцій "Укртелекому" за 10,6 млрд гривень. Фінансуванню відповідної операції сприяв у тому числі випуск облігацій "ЕСУ" на 4,6 млрд гривень, більшість із яких були викуплені "Ощадбанком" та "Укрексімбанком".

Forbes Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році "Укртелеком" підвищив вартість тарифних планів на послуги фіксованого телефонного зв'язку.

Тарифні плани підвищені на 8,2-11,2%. Подорожчали тарифні плани на послуги фіксованого телефонного зв'язку, до яких входять пакетні послуги – хвилини на спілкування всередині країни, з абонентами мобільних операторів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся