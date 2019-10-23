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23 жовтня • оновлено в 23:54
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"Укрспирт", Агрофонд і Держспоживслужба отримали нових керівників: хто вони

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Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов повідомив про кадрові перестановки в ряді профільних держустанов.

Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці в Facebook. Так в. о. директора ДП "Укрспирт" тепер замість Юрія Лучечко став Сергій Блескун.

Зміни торкнулися і Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. Колишній глава Володимир Лапа звільнився за власним бажанням, і відомство тимчасово очолила Ольга Шевченко.

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"Укрспирт", Агрофонд і Держспоживслужба отримали нових керівників

"Укрспирт", Агрофонд і Держспоживслужба отримали нових керівників

inbusiness.kz

"Я Володимира дуже поважаю і навіть пропонував свого часу стати заступником в одному з напрямків. Сподіваюся можливість попрацювати разом ще буде. Звільнено Жука Андрія з посади першого заступника голови служби. Буде відкрито конкурс", – додав Милованов.

Без кервника залишився і Аграрний фонд. "Відсторонено главу Фонду Андрія Радченка. Буде конкурс. А Фонд взагалі потрібно закрити. Агрогалузь знає правду", – висловився міністр. Про нового голову Милованов подробиць не розповів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кілька міністрів, у тому числі і Милованов, отримали нових заступників.

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Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна
Теги
Укрспирт Госпотребслужба Аграрний фонд України Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
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