"Укрспирт", Агрофонд і Держспоживслужба отримали нових керівників: хто вони

Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов повідомив про кадрові перестановки в ряді профільних держустанов.

Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці в Facebook. Так в. о. директора ДП "Укрспирт" тепер замість Юрія Лучечко став Сергій Блескун.

Зміни торкнулися і Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. Колишній глава Володимир Лапа звільнився за власним бажанням, і відомство тимчасово очолила Ольга Шевченко.

"Укрспирт", Агрофонд і Держспоживслужба отримали нових керівників inbusiness.kz

"Я Володимира дуже поважаю і навіть пропонував свого часу стати заступником в одному з напрямків. Сподіваюся можливість попрацювати разом ще буде. Звільнено Жука Андрія з посади першого заступника голови служби. Буде відкрито конкурс", – додав Милованов.

Без кервника залишився і Аграрний фонд. "Відсторонено главу Фонду Андрія Радченка. Буде конкурс. А Фонд взагалі потрібно закрити. Агрогалузь знає правду", – висловився міністр. Про нового голову Милованов подробиць не розповів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кілька міністрів, у тому числі і Милованов, отримали нових заступників.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал