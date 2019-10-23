"Укрспирт", Агрофонд і Держспоживслужба отримали нових керівників: хто вони

Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов повідомив про кадрові перестановки в ряді профільних держустанов.
Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці в Facebook. Так в. о. директора ДП "Укрспирт" тепер замість Юрія Лучечко став Сергій Блескун.
Зміни торкнулися і Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. Колишній глава Володимир Лапа звільнився за власним бажанням, і відомство тимчасово очолила Ольга Шевченко.
"Укрспирт", Агрофонд і Держспоживслужба отримали нових керівників
inbusiness.kz
"Я Володимира дуже поважаю і навіть пропонував свого часу стати заступником в одному з напрямків. Сподіваюся можливість попрацювати разом ще буде. Звільнено Жука Андрія з посади першого заступника голови служби. Буде відкрито конкурс", – додав Милованов.
Без кервника залишився і Аграрний фонд. "Відсторонено главу Фонду Андрія Радченка. Буде конкурс. А Фонд взагалі потрібно закрити. Агрогалузь знає правду", – висловився міністр. Про нового голову Милованов подробиць не розповів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кілька міністрів, у тому числі і Милованов, отримали нових заступників.
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