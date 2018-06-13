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"Укрпошта" заявила про можливе банкрутство

2.2тЧитати новину російською

Перший заступник генерального директора Відкритого акціонерного товариства (ПАТ) "Укрпошта" Олександр Чернявський повідомив про критичний стан підприємства.

Дану заяву він зробив під час робочої зустрічі редакторів національних і регіональних газет, активістів Національної спілки журналістів України (НСЖУ), передають "Українські Новини".

Відзначається, що саме цим "Укрпошта" пояснює пропозиції великим видавцям відстрочити розрахунок з редакціями за підсумками передплатної кампанії.

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"На сьогодні, за нашими підрахунками потрібно віддати редакціям близько 260 млн гривень. За умовами контракту виплата повинна відбутися в кінці липня - початку серпня. Щоб добре було всім, пропонуємо розстрочити виплати з авансуванням 40% і відстрочкою "хвоста" у вересні. Звичайно, остаточне рішення буде за редакціями, наполягати тут ми не маємо права", - сказав Чернявський.

Як пояснив заступник гендиректора, підписні кошти не є власними коштами "Укрпошти" - їх приносять громадяни, бажаючи підписатися на те чи інше видання. А "Укрпошта" виступає лише посередником.

"Але ситуація складається така, що зараз підприємство знаходиться в досить скрутному становищі. Тому нам важливо досягти взаємовигідного компромісу. У нас ось уже півроку залишається неврегульованим питання про тарифікації Пенсійного фонду. А цей вид діяльності досить потужний: поглинає близько 50% наших витрат, а в дохідної частини становить близько 25%", - зазначив він.

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"Ми дуже сильно залежимо від Пенсійного фонду: якщо ж відмовимося від співпраці з ним, то близько 20-25 тис. працівників "Укрпошти" втратять робочі місця, буде закрито близько 6 тис. відділень. Але після зростання мінімальної заробітної плати грошей, які надходять від Пенсійного фонду, не вистачає для виплати заробітної плати нашим листоношам, операторам та іншим працівникам. на жаль, в такій ситуації повинні визнати, що "Укрпошта" знаходиться на межі банкрутства", - додав чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше тарифна рада при Міністерстві інфраструктури України затвердила збільшення тарифу "Укрпошти" на підписку друкованих видань майже на 50%.

Місце
Україна
Об'єкт
Укрпошта
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