"Укрпошта" заявила про можливе банкрутство

Перший заступник генерального директора Відкритого акціонерного товариства (ПАТ) "Укрпошта" Олександр Чернявський повідомив про критичний стан підприємства.

Дану заяву він зробив під час робочої зустрічі редакторів національних і регіональних газет, активістів Національної спілки журналістів України (НСЖУ), передають "Українські Новини".

Відзначається, що саме цим "Укрпошта" пояснює пропозиції великим видавцям відстрочити розрахунок з редакціями за підсумками передплатної кампанії.

"На сьогодні, за нашими підрахунками потрібно віддати редакціям близько 260 млн гривень. За умовами контракту виплата повинна відбутися в кінці липня - початку серпня. Щоб добре було всім, пропонуємо розстрочити виплати з авансуванням 40% і відстрочкою "хвоста" у вересні. Звичайно, остаточне рішення буде за редакціями, наполягати тут ми не маємо права", - сказав Чернявський.

Як пояснив заступник гендиректора, підписні кошти не є власними коштами "Укрпошти" - їх приносять громадяни, бажаючи підписатися на те чи інше видання. А "Укрпошта" виступає лише посередником.

"Але ситуація складається така, що зараз підприємство знаходиться в досить скрутному становищі. Тому нам важливо досягти взаємовигідного компромісу. У нас ось уже півроку залишається неврегульованим питання про тарифікації Пенсійного фонду. А цей вид діяльності досить потужний: поглинає близько 50% наших витрат, а в дохідної частини становить близько 25%", - зазначив він.

"Ми дуже сильно залежимо від Пенсійного фонду: якщо ж відмовимося від співпраці з ним, то близько 20-25 тис. працівників "Укрпошти" втратять робочі місця, буде закрито близько 6 тис. відділень. Але після зростання мінімальної заробітної плати грошей, які надходять від Пенсійного фонду, не вистачає для виплати заробітної плати нашим листоношам, операторам та іншим працівникам. на жаль, в такій ситуації повинні визнати, що "Укрпошта" знаходиться на межі банкрутства", - додав чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше тарифна рада при Міністерстві інфраструктури України затвердила збільшення тарифу "Укрпошти" на підписку друкованих видань майже на 50%.