Головна Новини
26 лютого • оновлено в 13:48
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Укрпошта" почала відправляти посилки в Китай після перерви через коронавірус

876
Читати матеріал російською

"Укрпошта" з середи, 26 лютого, відновила всі види експортних відправлень у Китай.

"Це стало можливим завдяки допомозі посольства Китайської народної республіки в Україні", – зазначили в компанії. Про це йдеться на сайті поштового оператора.

В "Укрпошті" підкреслили, що зараз ніяких заборон з боку Національної пошти Китаю щодо приймання посилок немає.

Новини
Коронавірус і посилки AliExpress: "Укрпошта" розставила крапки над "і"

Представники поштового оператора додали, що імпортні відправлення з Китаю продовжують доставлятися в Україну. Однак через значне скорочення рейсів багатьма авіакомпаніями терміни транзиту пошти можуть зрости.

Нагадаємо, з 12 лютого "Укрпошта" перестала відправляти посилки в Китай через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній, зумовлене спалахом коронавірусу.

"Укрпошта" з середи, 26 лютого, відновила приймання всіх видів експортних відправлень у Китай.

"Укрпошта" з середи, 26 лютого, відновила приймання всіх видів експортних відправлень у Китай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрпошта" заявила, що наразі немає жодних доказів про ризик передання коронавірусу через посилки.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віктор Калиненко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Укрпошта
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги