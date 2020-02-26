"Укрпошта" почала відправляти посилки в Китай після перерви через коронавірус

"Укрпошта" з середи, 26 лютого, відновила всі види експортних відправлень у Китай.

"Це стало можливим завдяки допомозі посольства Китайської народної республіки в Україні", – зазначили в компанії. Про це йдеться на сайті поштового оператора.

В "Укрпошті" підкреслили, що зараз ніяких заборон з боку Національної пошти Китаю щодо приймання посилок немає.

Представники поштового оператора додали, що імпортні відправлення з Китаю продовжують доставлятися в Україну. Однак через значне скорочення рейсів багатьма авіакомпаніями терміни транзиту пошти можуть зрости.

Нагадаємо, з 12 лютого "Укрпошта" перестала відправляти посилки в Китай через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній, зумовлене спалахом коронавірусу.

"Укрпошта" з середи, 26 лютого, відновила приймання всіх видів експортних відправлень у Китай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрпошта" заявила, що наразі немає жодних доказів про ризик передання коронавірусу через посилки.

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