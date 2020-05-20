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20 травня • оновлено в 16:40
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"Укрпошта" стане сільським банком? У Раді пояснили нововведення

1.5т
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Надання "Укрпошті" деяких функцій банку дасть доступ близько 40% населення України, що проживає в сільській місцевості, до банківських послуг.

В тематичний законопроєкт, прийнятий Верховною Радою в першому читанні, буде внесено вимогу про обов'язкову наявність банкоматів в відділеннях "Укрпошти". Про це в ефірі ObozTV розповіла народна депутатка України від партії "Голос", ексзаступниця міністра економічного розвитку України Юлія Клименко.

Фактично "Укрпошта" буде надавати послуги посередника між банками і громадянами. У відділеннях громадяни отримають можливість відкрити рахунок не "Укрпошти", а певного державного банку, пояснила вона.

"На даний момент приблизно 40% населення не має банківських рахунків. Відповідно, вони не можуть купувати в інтернеті, не можуть заплатити за мобільний телефон і багато всього іншого. "Укрпошта" фізично ногами розносить пенсії в ті райони і села, де немає банківської системи. Держава за це платить, Мінфін за це платить, тому що насправді це дуже дорого", – пояснила нардепка.

Таким чином, за її словами, прийняття закону про "Укрпошту" дозволить не тільки залучити величезну кількість громадян до банківських послуг, а й призведе до суттєвої економії Державного бюджету.

Як писав OBOZREVATEL, 19 травня Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект №2788-д, який дозволяє "Укрпошті" видавати банківські картки і проводити фінансові операції. Проти законопроекту виступає Національний банк України.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Підсумки Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Банківська система
Особа
Юлія Клименко
Місце
Україна
Тег
Укрпошта
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