"Укрпошта" розпродасть понад 130 тис. кв. м "непотрібної" нерухомості

"Укрпошта" планує реалізувати 800 об'єктів нерухомості площею 132 тисячі квадратних метрів.

Це не профільні об’єкти чи ті, що не використовуються в господарській діяльності компанії. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає "Урядовий портал".

За його словами, щороку на утримання цього майна український оператор поштового зв’язку витрачає близько 10 млн грн на сплату податків, комунальних послуг, охорону та інше.

"Наша позиція – максимальна ефективність держпідприємств. "Укрпошта" має здобутки – вони навчилися заробляти на здачі в оренду майна. Цього року очікуємо 69 млн грн. Можливість продавати непрофільне майно – наступний крок. Сподіваюся, що незалежний оцінювач і відкритий тендер дозволять зробити це максимально прозоро", – додав Криклій.

"В "Укрпошти" 1,3 млн квадратних метрів нерухомості й багато її знаходиться в центрах великих міст або на березі Чорного моря, де велика вартість землі. І 10% цих об’єктів непридатні для ефективного використання, що зовсім не сприяє розвитку "Укрпошти" як логістичної компанії", – повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Він наголосив, що всі отримані гроші планується інвестувати в інфраструктуру і будівництво нових автоматизованих сортувальних центрів.

Стартова ціна закупівлі становить 2,5 млн гривень

"Укрпошта" планує реалізувати 800 об'єктів нерухомості площею 132 тисячі квадратних метрів

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрпошта" з 1 січня 2019 року підвищила вартість універсальних послуг з пересилання простої письмової кореспонденції вагою від 1 г до 3 кг на 14,3% для непріоритетних відправлень і на 11,1% – для пріоритетних.

Водночас вартість лінійок тарифів із пересилання відправлень "Стандарт", "Експрес" та "SmartBox" також зросла.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!