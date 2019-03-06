''Укропи знищують'': у ''Л/ДНР'' звинуватили Україну в підлості

На окупованих територіях Донецької та Луганської області зростає невдоволення з приводу економічної ситуації в регіоні. Місцеві жителі звинувачують в цьому Україну.

На ситуацію звернув увагу блогер Денис Казанський. На своїй сторінці у Twitter він опублікував скріншот із місцевих форумів "ЛНР" і "ДНР" зі скаргами жителів.

"Гади які ці укропи. Закрили виробництва, позбавили людей роботи, не дають розвиватися республіці. А що ж Росія? Допомагає республіці розвиватися? Створює робочі місця?" — іронічно прокоментував він ситуацію.

При цьому, судячи зі скріншоту обговорення, жителі окупованих територій дійсно звинувачують в низькому рівні їхнього життя Україну.

"Я прошу допомоги для тих людей, які дійсно у нужді, роботи немає, виробництва стоять... укропи не дають розвиватися республіці, просто знищують її", — написала Віра Кальмікова.

Гады какие эти укропы. Закрыли производства, лишили людей работы, не дают развиваться республике.



А что же Россия? Помогает республике развиваться? Создает рабочие места? pic.twitter.com/rSNzN5rTNc — Денис Казанський (@den_kazansky) 5 марта 2019 г.

У коментарях багато хто гнівно висловився про ситуацію і вказав на те, що справжньою причиною зубожіння в "Л/ДНР" є російська окупація.

"Вони ж всю Україну годували! Через цих луг*ндонів я тепер сам себе годувати змушений, напружуюся, як Папа Карло ще й пенсії створінням луг*ндонським плачу. С*ки вони невдячні! Луг*ндон! Поверни мені мою годівницю!", "Так вони ж 20 років кричали, що вони всю Україну годують, а за фактом навіть себе прогодувати не можуть", "Напевно, маються на увазі заслані укропи-шкідники в керівництві молодої республіки", "Логіка залізобетонна! Не перестаю дивуватися!", "І це тільки початок! А потім ми прийдемо, з балонами монтажної піни і тачками повними газобетону...", "Трусики не забудьте привезти. Для розіп'ятих хлопчиків, а то кричати будуть, що останні трусики у хлопчиків відібрали", — написали користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "ДНР" місцеві жителі працюють за $37-100 на місяць. Зарплат не вистачає навіть на необхідний набір продуктів. Тоді як в Україні мінімалка досягла 4173 грн, на непідконтрольній території платять у 3-4 рази менше.

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