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26 лютого • оновлено в 19:50
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"Укроборонпром" попався на схемах із фірмами з Росії

4.1т
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Підприємства держконцерну "Укроборонпром" в 2015-2019 роках нібито закуповували російську продукцію військового призначення через іноземні "фірми-прокладки" за завищеною в 2-3 рази вартістю.

Про це йдеться в матеріалах досудового розслідування Головного слідчого управління СБУ, пише Liga.net.

Відзначається, що в рамках досудового розслідування кримінальної справи слідчі СБУ звернулися до Шевченківського райсуду Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів Шевченківської райдержадміністрації в м. Києві.

"Укроборонпром" попався на схемі із фірмами з Росії

"Укроборонпром" попався на схемі із фірмами з Росії

ТСН

У рішенні суду вказали, що спецекспортери в інтересах українських оборонних підприємств укладали імпортні контракти на поставку комплектуючих з іноземними компаніями з ОАЕ, Чехії, Великобританії, Кіпру і т.п.

Завдяки такій "схемі обходу прямих поставок" в Україні привозили продукцію військового призначення, виготовлену на санкційних підприємствах РФ. При цьому їх ціна була в 2-3 рази вище.

Зокрема, за даними слідства, дочірнє підприємство держконцерну – "Спецтехноекспорт" – в період з лютого 2018 по червень 2019 перерахувало за агентським договором на рахунки компанії Kalipsum Plus SRO (Чехія) 4,1 млн доларів.

Крім цього, за даними СБУ, протягом 2015-2019 років невстановлені особи організували механізми розкрадання держкоштів "Укроборонпрому", використавши іноземні "фірми-прокладки" при купівлі-продажу комплектуючих і запчастин компаніями концерну.

"Одна з таких іноземних компаній Slige SRO (Чехія), яку зареєстрували в червні 2009 року. Вона займається поставками медичного обладнання та устаткування для енергетичних установок", – запевнили слідчі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше військова прокуратура спіймала на хабарі в 5 тисяч доларів директора Шосткинського казенного заводу "Зірка", який входить у концерн "Укроборонпром".

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Тег
Укроборонпром
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Ukraine The
Ukraine The
Забавная коллизия. СBидaм запрещено покупать детали у России, но без этих деталей их техника не сможет "воевать с Россией")
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Шо - опять?!
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