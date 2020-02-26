Підприємства держконцерну "Укроборонпром" в 2015-2019 роках нібито закуповували російську продукцію військового призначення через іноземні "фірми-прокладки" за завищеною в 2-3 рази вартістю.

Про це йдеться в матеріалах досудового розслідування Головного слідчого управління СБУ, пише Liga.net.

Відзначається, що в рамках досудового розслідування кримінальної справи слідчі СБУ звернулися до Шевченківського райсуду Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів Шевченківської райдержадміністрації в м. Києві.

"Укроборонпром" попався на схемі із фірмами з Росії ТСН

У рішенні суду вказали, що спецекспортери в інтересах українських оборонних підприємств укладали імпортні контракти на поставку комплектуючих з іноземними компаніями з ОАЕ, Чехії, Великобританії, Кіпру і т.п.

Завдяки такій "схемі обходу прямих поставок" в Україні привозили продукцію військового призначення, виготовлену на санкційних підприємствах РФ. При цьому їх ціна була в 2-3 рази вище.

Зокрема, за даними слідства, дочірнє підприємство держконцерну – "Спецтехноекспорт" – в період з лютого 2018 по червень 2019 перерахувало за агентським договором на рахунки компанії Kalipsum Plus SRO (Чехія) 4,1 млн доларів.

Крім цього, за даними СБУ, протягом 2015-2019 років невстановлені особи організували механізми розкрадання держкоштів "Укроборонпрому", використавши іноземні "фірми-прокладки" при купівлі-продажу комплектуючих і запчастин компаніями концерну.

"Одна з таких іноземних компаній – Slige SRO (Чехія), яку зареєстрували в червні 2009 року. Вона займається поставками медичного обладнання та устаткування для енергетичних установок", – запевнили слідчі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше військова прокуратура спіймала на хабарі в 5 тисяч доларів директора Шосткинського казенного заводу "Зірка", який входить у концерн "Укроборонпром".

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