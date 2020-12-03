"Укроборонпром" ліквідують у 2021 році: гендиректор назвав причини
Новий гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв заявив, що в 2021 році державний концерн припинить своє існування.
"Будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління, прозорості, щоб забезпечити уникнення будь-яких корупційних чи інших ризиків", – повідомив він, передає " Економічна правда ".
За словами Гусєва, президент Володимир Зеленський доручив йому провести трансформацію "Укроборонпрому", створивши нові холдинги, які забезпечуватимуть армію якісним озброєнням і технікою.
"Ми кілька разів зустрічалися з верховним головнокомандувачем ВСУ, який поставив чіткі завдання щодо реформування, трансформації та створення ефективної системи забезпечення озброєнням і військовою технікою", – додав гендиректор "Укроборонпрому".
Зокрема, буде створено холдинг "Оборонні системи України", структури якого займатимуться авіаремонтом, бронетехнікою, високоточним озброєнням, радарними і морськими системами.
Гусєв зазначив, що також планується створення аерокосмічного холдингу. Його спеціалізація: авіабудування, аерокосмічні компоненти, космічні системи.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
11 вересня стало відомо, що глава ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавічус написав заяву про звільнення.
6 жовтня Зеленський звільнив Абромавічуса і призначив виконувачем обов'язків гендиректора держконцерну Ігоря Фоменка.