"Укроборонпром" ліквідують у 2021 році: гендиректор назвав причини

Новий гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв заявив, що в 2021 році державний концерн припинить своє існування.

"Будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління, прозорості, щоб забезпечити уникнення будь-яких корупційних чи інших ризиків", – повідомив він, передає " Економічна правда ".

За словами Гусєва, президент Володимир Зеленський доручив йому провести трансформацію "Укроборонпрому", створивши нові холдинги, які забезпечуватимуть армію якісним озброєнням і технікою.

"Ми кілька разів зустрічалися з верховним головнокомандувачем ВСУ, який поставив чіткі завдання щодо реформування, трансформації та створення ефективної системи забезпечення озброєнням і військовою технікою", – додав гендиректор "Укроборонпрому".

Зокрема, буде створено холдинг "Оборонні системи України", структури якого займатимуться авіаремонтом, бронетехнікою, високоточним озброєнням, радарними і морськими системами.

Гусєв зазначив, що також планується створення аерокосмічного холдингу. Його спеціалізація: авіабудування, аерокосмічні компоненти, космічні системи.

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