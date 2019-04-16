"Укрнафта" здобула перемогу в Гаазі: в Росії огризнулись на рішення арбітражу

Росія відмовилася визнати рішення міжнародного арбітражу в Гаазі, згідно з яким її зобов'язали виплатити українській компанії "Укрнафта" компенсацію за втрачене майно в анексованому Криму в розмірі $44,4 млн.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства юстиції РФ, передає ТАСС. Перемогу "Укрнафта" здобула у вівторок, 16 квітня.

"Російська Федерація не брала участі в розгляді зазначеного позову. Вона не визнає законність ухваленого рішення, в першу чергу в зв'язку з відсутністю в арбітражу юрисдикції на розгляд цього позову", – заявили в Мін'юсті.

Укрнафта Слово і діло

Більше того, Росія має намір оскаржувати це рішення за допомогою всіх доступних механізмів міжнародного правового захисту.

"Російська сторона не отримала через офіційні дипломатичні канали рішення за позовом компанії "Укрнафта", ухвалене 12 квітня міжнародним арбітражем при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі", – запевнили у відомстві.

Нагадаємо, раніше Росія аналогічним чином відреагувала на рішення Гаазького арбітражу в справі про компенсацію "Газпромом" НАК "Нафтогаз" втрачених активів в анексованому Криму, винесене на користь України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Третейський суд у Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема, мова йшла про суму в 159 млн доларів. Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

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