"Укрнафта" продала нафту Коломойському за рекордно низькою ціною: компанія відреагувала на скандал

Компанія "Укрнафта" 17 червня продала 260 тис. тонн нафти за ціною 18 $/барель бізнесменові Ігорю Коломойському. На такому обсязі компанія втратила 1,3 млрд грн, оскільки в усьому світі вартість нафти вже перевищила $40.

Про це повідомив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн на своїй сторінці у Facebook.

"А хто придбав? Ігор Коломойський – одноосібний покупець. Хоча, зрештою, він і продавець, оскільки контролює "Укрнафту" з 2003 року. Хто програв? Держава в особі НАК "Нафтогаз України", власник 50% акцій "Укрнафти". Стоїть весь цей час осторонь і спостерігає", – написав експерт.

Він також уточнив, що компанія, незважаючи на дотримання процедури, мала скасувати тендер і дочекатися стабілізації цін на рику.

"Найімовірніше, "Укрнафта" почне ліпити щось про закон і проходження процедури, але незалежний менеджмент, який працює в інтересах усіх акціонерів, мав скасувати продаж і дочекатися ринкових цін. Так робить "Приват" – зриває аукціони, коли йому це невигідно. Ось і в травні зірвав два аукціони, тому що розрахункова вартість була 35-40 $/барель. Та оскільки правління "Укрнафти" заточене під недержавного акціонера, маємо такий результат", – підсумував Куюн.

Він зазначив, що збиток "Укрнафти" від операційної діяльності в першому кварталі цього року становив 1,15 млрд грн, але, незважаючи на це, менеджмент віддає нафту за безцінь. За його словами, компанія також не виплачує дивідендів за 2018 рік.

"Хлопці в НАКу, прокиньтеся! По-хорошому тут не вдасться. Єдині, хто зміг осідлати Беню, були регіонали. Від них в "Укрнафті" сиділа спеціальна людина, цілий нардеп, який усе контролював. Щоправда, держчастка текла не в держбюджет, а в інші кишені, але ми зараз про підходи й менеджмент. Це абсолютно тупий грабіж держави, чекаємо вашої реакції. P.S. Десь тихо перехрестився Юрій Вітренко", – написав Куюн.

Тендер на нафту "Укрнафти" розкритикували (Facebook Сергія Куюна)

Тендер на нафту "Укрнафти" розкритикували (Facebook Сергія Куюна)

Позиція "Укрнафти"

У ПАТ "Укрнафта" назвали інформацію про реалізацію нафти на аукціоні №259 від 17 червня 2020 року недостовірною та маніпулятивною.

"Відповідно до встановлених законодавством обмежень, ПАТ "Укрнафта" зобов'язана щомісячно продавати нафту й конденсат власного видобування на біржових аукціонах. Водночас компанія не має стосунку до формування стартових цін. Їх визначає виключно державний аукціонний комітет, що складається з представників Міненерго і, донедавна, Мінекономрозвитку. Аукціонний комітет також вказує конкретну дату проведення аукціонів. Дата проведення аукціону 17.06.2020 була заздалегідь встановлена графіком на 2020 рік, затвердженим аукціонним комітетом", – сказано в заяві.

Як пояснили в компанії, стартові ціни визначаються аукціонним комітетом на підставі митної вартості нафти сорту "Юралс" або "Айзері", що надійшла на митну територію України обсягом не менш як 50 тис. тонн за 15 днів до дати реєстрації заявок на проведення аукціону. У разі ненадходження імпортної нафти, стартові ціни формуються на основі вартості нафти сорту "Юралс" в Європі – котирування UralsMediterranean і UralsRotterdam – за 15 днів до дати реєстрації заявок на проведення аукціону.

Зазначається, що представники ПАТ "Укрнафта" ніколи не залучаються до визначення рівня стартових цін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрнафта" підписала мирові угоди з 5 компаніями з орбіти групи "Приват", яким вона 2015 року безоплатно передала майже мільйон тонн сирої нафти на суму 7,6 млрд грн.

Наприкінці квітня 2020 року компанія "Укрнафта" отримала 774 млн грн в рахунок погашення боргів від компаній, які належать до орбіти групи "Приват".