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"Укрнафта" перемогла Росію у міжнародному арбітражі

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Арбітражний суд ухвалив рішення стягнути з Російської Федерації на користь "Укрнафти" 44,4 млн доларів компенсації за конфіскацію майна компанії у окупованому Криму.

Зокрема, ще у квітні 2014 року після анексії півострову Російською Федерацією незаконні збройні формування держави-агресора захопили адміністративні приміщення і 16 автозаправних станцій "Укрнафти", йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

Усі спроби "Укрнафти" повернути контроль над захопленими приміщеннями і АЗС (включно з продуктовими крамницями і обладнанням) через звернення до запроваджених Росією "правоохоронних органів" виявились марними.​

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У жовтні 2014 року "Укрнафта" повідомила державу-агресора про порушення прав. Російська Федерація проігнорувала повідомлення про наявність спору за угодою.

У зв’язку з цим "Укрнафта" передала спір на розгляд до арбітражного суду ad hoc відповідно до Арбітражного регламенту Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі.

У результаті арбітраж стягнув з Російської Федерації на користь "Укрнафти" 44,4 млн доларів компенсації за експропріацію інвестицій на території Криму, а також понад 3,5 млн доларів арбітражних витрат.

"Укрнафта" перемогла Росію у міжнародному арбітражі

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Smith Lera
Smith Lera
Цікаво, беня позов вже подав до Басманського суду відносно акцій, які в нього там були? Чи зеблазеньбені запише роліка для пуйла ті дасть 24 один и, щоб бабло повернули? Ні, мабуть, як завжди зассить або говорачая головаа штаба за зещить.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Причем я даже верю в то, что им выплатят эту сумму. Вот только повода радоваться украинцам, я не вижу. Это компенсация чисто за материальные ценности, которые принадлежали украинской компании. Не за Крым. А за конкретное имущество, которым теперь пользуется другая компания. Что-то вроде сделки купли-продажи получилось. Четыре года, данный вопрос "висел", поскольку не были уверены, а вдруг ситуация с Крымом повернется другим боком? А с этого года, стали выносить решения. Так что, это вообще печальный сигнал для Украины. Всё, ситуацию в мире приняли, и переварили. А Украина будет вместе с Японией слоганы вещать, и выражать протесты.
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Livesey David
Livesey David
"Великая пэрэмога", правда денег кукрнафта не получит никогда, но тут главное возбудить хвостоголовых.
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