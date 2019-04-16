"Укрнафта" перемогла Росію у міжнародному арбітражі

Арбітражний суд ухвалив рішення стягнути з Російської Федерації на користь "Укрнафти" 44,4 млн доларів компенсації за конфіскацію майна компанії у окупованому Криму.

Зокрема, ще у квітні 2014 року після анексії півострову Російською Федерацією незаконні збройні формування держави-агресора захопили адміністративні приміщення і 16 автозаправних станцій "Укрнафти", йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

Усі спроби "Укрнафти" повернути контроль над захопленими приміщеннями і АЗС (включно з продуктовими крамницями і обладнанням) через звернення до запроваджених Росією "правоохоронних органів" виявились марними.​

У жовтні 2014 року "Укрнафта" повідомила державу-агресора про порушення прав. Російська Федерація проігнорувала повідомлення про наявність спору за угодою.

У зв’язку з цим "Укрнафта" передала спір на розгляд до арбітражного суду ad hoc відповідно до Арбітражного регламенту Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі.

У результаті арбітраж стягнув з Російської Федерації на користь "Укрнафти" 44,4 млн доларів компенсації за експропріацію інвестицій на території Криму, а також понад 3,5 млн доларів арбітражних витрат.

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