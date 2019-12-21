"Укрметалургпром": пора оголосити надзвичайну ситуацію в економіці через неповернення ПДВ

Президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков вважає, що через можливе невідшкодування ПДВ великим промисловим підприємствам в галузі пора оголосити надзвичайну ситуацію.

"Для нас це була шокуюча інформація. Фактично зараз підприємства, керівництво підприємств знаходяться в стані надзвичайного стану. Це несподіваний, спровокований і я б навіть сказав підлий крок з боку фіскальної служби. Уже кілька років ми отримуємо відшкодування ПДВ, фактично це наші гроші, які повертаються нам від держави своєчасно, на ці гроші розраховують", – розповів він в ефірі телеканалу "112 Україна".

За словами Каленкова, з другої половини цього року галузь вже перебуває в стані кризи – всі підприємства металургійні з початку року в збитках.

Олександр Каленков 112

"Але все одно підприємства працюють, намагаються зберігати робочі місця, виплачувати зарплату, підтримуючи регіони присутності. У стані кризи у підприємства немає додаткових фінансових ресурсів – платежі приходять, тут же платежі йдуть, все йде за графіком. І в цій ситуації дізнатися про те, що держава, не виконуючи свої зобов'язання, не платитиме більше 1,5 мільярда гривень – всіх це просто шокувало", – підкреслив Каленков.

Він зазначив, що скасуванням відшкодування ПДВ держава фактично запускає спіраль неплатежів.

"До чого це призведе? Зараз час платити зарплати працівникам, наближаються свята – заробітні плати платити буде нічим. Зараз потрібно виплачувати підрядникам, постачальникам – грошей на це теж не буде. Більше півтора мільярда гривень, які були заплановані на отримання, на які розраховували – їх зараз просто немає... у підприємств просто в умовах кризи немає цих грошей на рахунках і немає можливості протягом декількох днів ці кошти мобілізувати. Тому я кажу саме про надзвичайний стан. Зараз робляться всі заходи для того, щоб донести цю позицію для всіх, хто приймає рішення в структурі державної влади", – підкреслив президент "Укрметаллургпрома".

Раніше стало відомо, що держава може припинити відшкодування ПДВ ряду великих промислових підприємств. Так міністр економіки України Тимофій Милованов заявив про намір підписати з представниками промисловості меморандум, в якому будуть зафіксовані основні проблеми промпідприємств і шляхи їх вирішення. При цьому міністр висловив упевненість в необхідності написання стратегії розвитку вітчизняної промисловості.

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