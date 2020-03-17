Укргазбанк працює в звичайному режимі і повністю безпечний для клієнтів - Шевченко

Всі відділення державного Укргазбанку працюють у штатному режимі та без жодних обмежень для клієнтів. Про це у коментарі для видання "Новоє время" розповів голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко.

"Вся наша філіальна мережа працює в звичайному режимі, без обмежень для доступу для клієнтів чи їх запитів. Єдина відмінність – менша кількість клієнтів у відділеннях, що ми, природньо, пов’язуємо з ефективністю комунікацій з людьми у період небезпеки поширення пандемії коронавірусу.

Для кожної відповідальної компанії найголовніше – це здоров’я та безпека усіх її співробітників і клієнтів. Наразі наша держава вживає усіх необхідних заходів для цього і ми поєднуємо наші зусилля щоб протидіяти цій загрозі, - відзначив Шевченко. - В Укргазбанку усі працюють спокійно та відповідально, а за можливості – дистанційно".

Крім того банкір зауважив, що останнім часом спостерігається більша кількість користувачів онлайн-інструментів користування продуктами та послугами, як то мобільний додаток ЕКОБАНК ОНЛАЙН, корпоративний сайт чи послуги Контактного центру банку.

У той же час Кирило Шевченко наголосив, що передбачено всіх заходів безпеки і для тих українців, хто буде відвідувати відділення Укргазбанку: усі приміщення банку регулярно та ретельно дезінфікуються, усі відвідувачі перевіряються щодо підвищеної температури та забезпечуються надійними засобами дезінфекції рук, а всі співробітники банку повністю забезпечені засобами індивідуального захисту.

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