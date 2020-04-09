Укргазбанк під час карантину видає доступні кредити під 5-7-9%

Державний Укргазбанк першим перетнув позначку в 100 виданих кредитів в кінці березня, а станом на 9 квітня був виданий 121 кредит на суму більше 80 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Укргазбанку.

"Ми прекрасно розуміємо необхідність стимулювання бізнесу в цей період і тому, незважаючи на карантин і переважно дистанційну форму роботи наших менеджерів, банк ні на хвилину не зупиняв розгляд заявок по цій президентській програмі. До того ж особистий візит в банк клієнтам не потрібен – всі документи можна надіслати нам онлайн", – розповів про можливості отримати позику під час карантину голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко.

В Укргазбанку кажуть, що значна частина виданих кредитів призначена для фінансування покупки транспортних засобів. Це пов'язано з карантином і вимушеною необхідністю переформатування бізнесу і організації доставки. Малий бізнес швидко ухвалює рішення, оперативно адаптується до нових реалій.

"Банк охоче допомагає в придбанні транспорту. Крім того, доступні кредити 5-7-9% використовуються для розвитку торгового бізнесу, придбання вантажних автомобілів і сільгосптехніки", – повідомили в прес-службі.

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" призначена для розвитку малого бізнесу, збільшення масштабів діяльності і створення нових робочих місць. Вперше ця програма надала не тільки нові можливості для бізнесу, що діє, але і для новачків (стартапів), для яких доступне фінансування вкрай необхідно саме на старті.

Програма Доступні кредити 5-7-9% надає низку інструментів здешевлення і підвищення доступності кредитів.

Перш за все, мова йде про здешевлення кредитів шляхом компенсації відсоткової ставки до рівня 5, 7 і 9% річних за кредитами в національній валюті. Величина пільгового відсотка залежить від розміру і типу бізнесу:

- 5% річних – якщо виручка в 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця протягом першого кварталу;

- 7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн;

- 9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.

При цьому для підприємців, які отримали кредит за програмою під 7% або 9%, ставка знижується на 0,5 п.п. за кожне створене робоче місце (але ставка не може бути нижче 5%).

Крім зменшених ставок, можливо надання часткових гарантій по кредитах мікро-і малому бізнесу в випадках, якщо у них не вистачає застави (оплата за таку гарантію становить 0,5% від розміру кредиту).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 березня Кабмін розширив програму дешевих кредитів для малого бізнесу під 5-7-9%. Тепер можна взяти до 2 млн грн і більшому колу підприємців.

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