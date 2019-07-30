"Укренерго" зробили приватним: що зміниться

Міністерство фінансів затвердило зміну організаційної форми державного підприємства "Укренерго" на приватне акціонерне товариство.

Відповідний наказ підписала міністр фінансів Оксана Маркарова, йдеться на сайті відомства.

Це рішення передбачає випуск акцій "Укренерго", які опиняться у власності держави. Статутний капітал ПрАТ складе 37 млрд гривень.

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У Мінфіні наголосили, що голову правління компанії має обрати Наглядова рада ПрАТ під час свого першого засідання.

"За шість місяців управління "Укренерго" команді Мінфіну вдалось досягти найбільшого прогресу в процесі реорганізації компанії, що розпочався ще у 2017 році. Починаючи з лютого, ми активно працювали заради досягнення кінцевої мети – перетворення державного підприємства в приватне акціонерне товариство. Вже сьогодні ми не просто звітуємо про виконання плану – ми показуємо результат нашої роботи", – повідомила Маркарова.

Представники відомства також зазначили, що реформа "Укренерго" сприятиме ефективному запровадженню законодавства про ринок електроенергії відповідно до європейської практики.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році Кабінет міністрів своєю постановою передав цілісний майновий комплекс держпідприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" зі сфери управління Міненерговугілля до сфери управління Мінфіну.

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