'Укренерго' візьме кредит для виплати боргів 'Гарантованому покупцю'

Державна компанія НЕК "Укренерго" веде перемовини з трьома державними банками щодо залучення кредитів для подальшого використання коштів на погашення накопичених боргів перед державним підприємством "Гарантований покупець".

Про це в ході круглого столу заявив член правління "Укренерего" Максим Юрков.

"Наразі у нас ідуть переговори з трьома державними банками. Це непрості переговори. Крім того, за механікою тарифоутворення ми маємо залучити і регулятора, який відіграє свою роль у цих процесах, підтверджує включення відсоткової ставки в наш тариф у майбутньому, в певних угодах виступає так само учасником цих угод", - сказав Юрков.

Він виразив сподівання, що до кінця цього року компанія матиме суттєві зрушення щодо залучення кредиту.

"Проте ми розуміємо, що кредитні угоди на мільярди гривень в кінці року, фактично в останню декаду грудня укласти досить складно. Провести засідання кредитних комітетів, наглядових рад банків досить складно. Проте можу сказати, що всі учасники залучені до цього процесу", - додав член правління.

Він зазначив, що залучити в кінці грудня непростого року декілька мільярдів гривень – це складне питання, проте процес знаходиться в максимально активній фазі.

Як повідомлялося, у червні найбільші асоціації зеленої енергетики і Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого у липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня).

Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС – на 7,5% із серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 року суму накопиченого боргу (22,4 млрд грн). 40% від цього держава зобов'язана погасити до кінця грудня 2020-го року.

Закон передбачає, що 20% виробництва зеленої електроенергії в Україні має бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені через кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії.

Зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається. Окрім того, Кабмін не заклав в держбюджет на 2021 рік 20% коштів на часткову оплату "зеленої" електроенергії, як того вимагає законодавство.

За даними з судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.