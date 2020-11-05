'Укренерго' підвищили тариф на передачу електроенергії на 30%

Тариф "Укренерго" на передачу електроенергії з грудня буде підвищений на 30% і становитиме 312,76 гривні за МВт-год.

Відповідне рішення затвердила Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

З 1 серпня для "Укренерго" діяв тариф на передачу в розмірі 240,23 гривні за МВт-год.

"Затверджений регулятором тариф на грудень 2020 року є мінімально можливим, оскільки покриває тільки ті витрати, які компанія вже понесла за фактом. Це перш за все відрахування до держбюджету за 2019 рік і компенсація витрат постачальникам універсальних послуг на сплату "зеленого" тарифу приватним домогосподарствам", – йдеться у повідомленні.

Представники "Укренерго" наголосили, що відсутність в структурі тарифу на передачу достатнього обсягу коштів для фінансування "зеленого" тарифу стало основною причиною негативного фінансового результату компанії.

За підсумками 9 місяців 2020 року збиток компанії перевищив 28 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до кінця 2020 року тариф на електрику для споживачів не підвищуватимуть. Однак влада не виключає подальшого подорожчання.