Укрексімбанк отримав нового главу правління: що про нього відомо

Головою правління Укрексімбанку призначено Євгена Мецгера, який до цього працював у Укргазбанку.

Про це написав сам Мецгер у себе в Facebook.

Мецгер 12 березня завершив свою роботу на посаді заступника голови правління Укргазбанку. 13 березня він приступив до виконання обов'язків голови правління Укрексімбанку. За кандидатуру Мецгера віддали 5 голосів, два утрималися, а один голосував проти, повідомив один з джерел Finclub. За даними видання, саме 12 березня НБУ погодив це призначення.

hrm.ua

Як відомо, Євген Мецгер (1977 р.н.) в Укрексімбанку вже працював – у 2006-2015 роках, піднявшись до посади начальника управління малого та середнього бізнесу. З травня 2015 року він працював в Укргазбанку, з 25 жовтня 2016 року – на посаді заступника голови правління.

Його дружина – Юлія Мецгер – є членом наглядової ради державного ПриватБанку. До наглядової ради вона була призначена в липні 2019 року президентом Володимиром Зеленським, а раніше працювала юристом в Укрексімбанку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юлія Мецгер є близькою подругою Олени Кравець – актриси студії "Квартал 95". Відомо, що Кравець і Мецгер знайомі далеко не перший рік.

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