Проєкти "Укрбуду" може добудувати "Київміськбуд": в уряді зустрілися з інвесторами

Міністерство оборони вже розробило проєкт розпорядження, який дасть змогу вирішити питання з інвесторами "Укрбуду". Незавершені проєкти компанії може добудувати "Київміськбуд".

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів. Відзначається, що представники уряду зустрілись з ініціативною групою інвесторів житлових комплексів корпорації "Укрбуд".

"Документ перебуває на стадії погодження у Міністерстві фінансів, Міністерстві розвитку громад та територій та Міністерстві юстиції" ,– повідомили в уряді.

За словами Наталії Козловської, відповідний проєкт розпорядження дозволить Міноборони переукласти угоди, укладені з корпорацією "Укрбуд", на ПрАТ "ХК Київміськбуд".

Вона додала, що проєкт розглянуть на засіданні уряду найближчим часом.

Нагадаємо, що в Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існувала масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала в численних скандалах.

Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувалася завдяки постійним внесками нових інвесторів і сумнівним тендерам. Довгий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже заявляв, що уряд знає про проблеми з компанією "Укрбуд" і готовий втрутитися в скандал з недобудовами.