Будівельна афера століття: куди олігарх витратив мільйони українців

Скандально відомий пранкер Джокер злив у мережу чергову порцію компромату, тепер уже на одіозного столичного забудовника Максима Микитася. Судячи з опублікованого листування, експрезидент держкорпорації "Укрбуд" навіть після звільнення з посади мав вплив на всі процеси, що відбуваються в компанії через її гендиректора Олега Майбороду.

Зараз же "Укрбуд" загруз у корупційних скандалах, будівництво об'єктів компанії зупинено, десятки тисяч людей можуть залишитися на вулиці, і все це не в останню чергу завдяки самому Микитасю. Подробиці – в OBOZREVATEL.

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У мережу злили листування Микитася і Майбороди, виходячи з якого забудовник витягнув із компанії "Укрбуд" мільйони гривень і сотні тисяч доларів і євро.

Наразі "Укрбуд" потрапила в гучний скандал. Через відсутність грошей, компанія не може завершити будівництво об'єктів.

Для зведення об'єктів не вистачає $60 млн. Є ймовірність, що напередодні Микитась сам вивів ці гроші з компанії.

Тепер 40 000 осіб можуть залишитися без даху над головою.

"Буде цікаво і дуже кримінально"

У вівторок, 10 грудня, в Telegram-каналі Джокера з'явилася перша порція листування Микитася з Майбородою. У ній Микитась хвалився перед Майбородою авто, яке придбав за 650 тисяч євро.

На скріншотах видно, як проходила операція з купівлі машини забудовнику. "Фотку машини скинь. А то банк не вірить, за що платимо. Купую звідси на себе", – писав Майборода Микитасю. Той у відповідь надіслав знімки елітного авто.

"Машину безнальну частину оплатили. Вони вже отримали. Завтра передає ще 40. І потім розмитнення, мито (ще 120)", – відзвітував Майборода.

Крім того, вони поспілкуватися і про будівництво. Зокрема, Микитась просив Майбороду зв'язатися з "Андрієм від Кривецького". ЗМІ припускають, що мова може йти про екснардепа, члена ВО "Свобода" Ігоря Кривецького, який володіє бізнесом у готельній та ресторанній сферах, а також у сфері житлового будівництва.

Микитась: "Андрій від Кривецького. Зв'яжися з ним щодо Осокорів (експрезидент "Укрбуду" придбав там будинок – Ред.)". "Підготуй на четвер $300 тис. – завдаток на Мічуріна".

Пізніше Джокер опублікував нову порцію листування, в якому Микитась вимагає від Майбороди передати великі суми грошей третім особам.

Так, $700 повинен був отримати такий собі Слава "за вибори". Далі Микитась просить терміново "передати 9659 євро" і скидає номер невідомого під ім'ям Антон. Пізніше екснардеп домовляється про передачу $25 тис. "своєму Ігореві", на що Майборода відповідає: "Привіт, ок. Ляпунов сказав, що йому треба 65 965 евро".

І так протягом усього листування сторони кидають один одному повідомлення про передачу грошей невідомим особам: "мені треба 1,5 млн грн і $25 тис.", "Треба терміново $50 тис., запиши Шулявський міст", "терміново передай $9500", "передай 1 млн грн", і це не все. Всього за якихось півроку, з літа 2018 до кінця року, співрозмовники "напередавали" грошей на суму майже 29 млн гривень, $760 тис. і більше 115 тис. євро.

З листування стає ясно, що Микитась "крутив" Майбородою в своїх інтересах. Він регулярно цікавився, що залишилося на рахунках "Укрбуду" і питав у останнього, що у нього "на касі".

Також, Микитась відправляв у месенджері зведені таблиці щодо своїх витрат. Лідирували в списку вибори, елітні будинки й автомобілі.

Крім того, в листуванні чітко можна відстежити, що відбувалося, коли фінансові проблеми "Укрбуду", який опинився на межі банкрутства, спливли назовні. "Не дозволяй себе розводити. Повернись, я тобі все розповім", "Віддай мільйон", "Не треба мені пафосних слів", "Я сам з усім розберуся", – буквально атакував Микитась Майбороду повідомленнями.

"Не радь мені, у кого забирати гроші і за що жити!", "Я тобі цього не пробачу", "Дуже незадоволений твоєю роботою!" – обурювався він. "Їдь, я сам вирішу", – радив він Майбороді.

Також листування зафіксувало брехню Микитася про продаж "Укрбуду". Забудовник стверджував, що не має жодного відношення до корпорації після звільнення, однак як виявилося, йому просто "сказали так говорити".

А в цей час "Укрбуд" шукає мільйони доларів на дофінансування

Все листування спливло на тлі великого скандалу довкола державної корпорації "Укрбуд", а точніше приватної компанії "Укрбуд Девелопмент", власником якого до недавнього часу був Микитась, або, як він сам стверджує, ще є.

Варто прояснити, що держкорпорація "Укрбуд" існує з 1991 року і займається промисловим будівництвом по всій Україні. До складу корпорації входить 18 держпідприємств і 80 приватних компаній, серед яких і "Укрбуд Девелопмент", яка була зареєстрована в 2004 році.

Як пишуть ЗМІ, за останні 15 років державна корпорація не побудувала нічого. А "Укрбуд Девелопмент" є девелопером і інвестором усіх житлових комплексів, що будуються в Києві під брендом "Укрбуд".

Втім, до держкомпанії Микитась теж має відношення, оскільки з 2010 по 2016 рік був її президентом. Відтоді він фактично "приватизував" державну компанію і почав грати за своїми правилами. Корпорація стала брати участь у непрозорих схемах, "Укрбуд" із завидною регулярністю вигравав тендери в Києві, а після часто виявлялося, що це всього лише результат махінацій, підставних учасників конкурсів і корупції.

Максим Микитась "Економічна правда"

Перебуваючи на своїй посаді в "Укрбуд", Микитась стає депутатом Київської міськради, де обіймає посаду заступника голови депутатської комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування. Так Микитась став відповідати за забудову всієї столиці. І, зрозуміло, "Укрбуд" не залишився ображеним.

У 2016 році місцевий депутат виграє на виборах до Верховної Ради і стає вже народним, що зобов'язало його піти з посади президента держкорпорації. Свою приватну компанію тодішній нардеп за трастовою угодою передав в управління не кому іншому, як Олегу Майбороді. Але, як заявляє сам політик, він залишився бенефіціаром усіх основних компаній, зокрема й "Укрбуд Девелопмент". Якщо по-простому, то нардеп продовжував впливати на всі процеси в будівельній компанії, і відмінно влаштувався в бюджетному комітеті ВР, щоб вибивати для "Укрбуду", а значить і для себе, все більше грошей.

Олег Майборода "Укрбуд"

Але після зміни влади, щось пішло не так. У липні 2019 року Микитась пробував знову пройти до Верховної Ради, але програв на позачергових виборах. Тоді влітку і з'явилися перші тривожні дзвіночки щодо забудовника.

На сайті Адміністрації президента з'явилася петиція від інвесторів 26 житлових комплексів, що будуються під брендом "Укрбуд". Вони повідомляли, що компанія нібито перенесла терміни введення в експлуатацію об'єктів на рік і висловили побоювання, що в "Укрбуду" немає грошей для завершення проєктів.

Автори попросили допомоги у президента, оскільки проблеми з отриманням сплаченого житла загрожують 40 000 осіб.

За даними ЗМІ, влітку компанія шукала фінансування в розмірі 1,5-2 млрд грн на добудову об'єктів, а у вересні з'являється заява власника "Укрбуд Девелопмент" про продаж компанії. Кажуть, що причиною міг стати якраз дефіцит оборотних коштів.

Але, що найцікавіше, Микитась сам вивів необхідні на добудову комплексів 1,5 млрд грн, розраховуючи, що це ніяк не зашкодить великій компанії, а за фактом залишив десятки тисяч людей без даху над головою.

На питання, куди поділися гроші, відповів гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода. Він опублікував фото елітного авто з підписом: "Це одна з останніх машин Максима Микитася – Lamborghini Urus, вартістю 700 000 доларів. Була перша в Україні.

"Є і броньований Майбах – за 600 тисяч доларів, є й Aston Martin – за 300 000. І це найпростіший приклад для відповіді на питання "куди поділися гроші", – додав він.

Тут же ми можемо згадати і листування, опубліковане Джокером, де також є чимало даних про те, куди пішли гроші інвесторів, і що в цьому також був замішаний сам Майборода. Втім, цим повинні займатися правоохоронні органи.

Зараз же Микитась заявляє, що компанію не продавав, а Майборода шахрайським шляхом переписав активи девелоперської компанії на ресторатора Дмитра Федотенкова. Микитась визнає, що втратив контроль на компанією, але водночас стверджує, що "Укрбуд", як і раніше, належить йому.

Більше того, він звинуватив менеджмент "Укрбуд Девелопмент" у виведенні активів з прибутковістю більше 4 млрд грн.

А поки колишні друзі і партнери кидаються один в одного взаємними звинуваченнями, інвестори влаштовують пікети під Офісом президента розуміючи, що позбавляються і чималих грошей, і квадратних метрів.

Махінації Микитася з "Укрбудом"

За час свого головування, пов'язані з "Укрбудом" і Микитасем компанії вигравали все: тендери на ремонт шкіл, будівництво Шулявського моста, і навіть примудрилися побудувати висотку на місці райвідділу поліції.

Тоді виконавчий орган КМДА погодив рішення проєкту будівництва адміністративної будівлі та приміщення Печерського РУВС на вулиці Кутузова, 18/7 на 18 поверхів. Але замість цього "Укрбуд" примудрився за цією адресою і з тим же дозволом звести 25-поверховий житловий будинок. У результаті – в одній будівлі і ЖК, і поліція.

Максим Микитась "РБК"

З огляду на те, що зазначена земельна ділянка входить у межі історичного ареалу Києва, будівництво будь-якого об'єкта на цій території має бути погоджено з Департаментом культури КМДА, і він повинен дати свій дозвіл на будівництво. Але, зрозуміло, жодних узгоджень немає.

Ще один скандальний об'єкт ЖК "Поділ Град" на Воздвиженці, був куплений у "Київміськбуд-1", який раніше очолював нардеп від "Партії регіонів" Олексій Омельяненко. До речі, він же був головою наглядової ради Укргазбанку. У 2018 році Генпрокуратура оголосила про підозру Омельяненку в розкраданні сотні мільйонів гривень з очолюваної ним фінустанови у 2008-2014 рр.

Колишній нардеп був заарештований судом із можливістю внесення застави в розмірі понад 90 млн грн. Але в червні 2019 року Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід підозрюваному, і відпустив Омельяненка фактично "під чесне слово".

Олексій Омельяненко

Наразі будівництво на вулиці Вознесенській перебуває в підвішеному стані. Дозволи на будівництво вже давним-давно скасували, але Микитася це мало турбує, тому будівництво періодично поновлюється, незважаючи на протести місцевих жителів.

Ще один момент зі скандальної діяльності Микитася, який розслідують правоохоронці – корупційна схема, під час якої держбюджет зазнав збитків у розмірі 80 млн гривень.

Суть скандалу дуже проста. У Нацгвардії була ділянка землі в найдорожчому районі Києва – на Печерську (територія колишньої військової частини). Він призначався для будівництва житла військовим. Нацгвардія домовилася з "Укрбудом" – вони побудують багатоповерхівку на цій ділянці, 50 квартир віддадуть військовим, а інше – продадуть. Здавалося б, обмін взаємовигідний.

Але після "Укрбуд" уклав додаткову угоду і військовим надав квартири не в самому серці столиці, а на околиці – в районі станції метро "Бориспільська". Там житло в рази дешевше, а квартири – гірші.

"Дії екскомандувача НГУ і гендиректора компанії-забудовника "Укрбуд Девелопмент" кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, оцінювача – за ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання про повідомлення про підозру й обрання їм запобіжного заходу", – йдеться в повідомленні Національного антикорупційного бюро.

Як відомо, 14 травня 2019 року НАБУ затримало колишнього командувача Нацгвардією Юрія Аллерова. Його звинуватили в махінаціях із нерухомістю для військових: за даними НАБУ і САП, він обміняв квартири в будинку в центрі Києва на вулиці Коновальця на квартири на околиці на Бориспільській, різниця в ціні становила понад 81 млн гривень. 20 травня Аллеров вийшов із СІЗО під заставу 4,8 млн гривень.

А 2 жовтня за тією ж справою затримали і Микитася. Але вже через два дні ВАКС його відпустив під заставу в 5,5 млн гривень, а також зобов'язав його носити електронний браслет. Прокурори САП домоглися оскарження цього рішення, в результаті Апеляційна палата ВАКС змінила запобіжний захід і постановила взяти Микитася під варту із заставою в 80 млн гривень. 25 жовтня скандальний забудовник вніс необхідну суму і вийшов із СІЗО.

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