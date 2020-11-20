"Укравтодор" витратив 2,38 млн гривень на два преміальних позашляховика в топовій комплектації

Служба автомобільних доріг в Запорізькій області за результатами тендеру замовила ТОВ "Техноцентр "Навігатор" два позашляховика на загальну суму 2,38 млн гривень.

Про це повідомили "Наші гроші" з посиланням на дані в системі "Прозорро". Компанія поставить позашляховик Hyuindai Santa Fe TM 2.2 VGT CRDI 4WD 8AT в комплектації Premium 2020 випуску за 1,41 млн гривень.

В автомобілі шкіряний салон, навігаційна мультимедійна система з 8-дюймовим кольоровим LCD монітором, є підігрів передніх і задніх сидінь.

Видання відзначило, що Hyuindai Santa Fe в найдорожчій комплектації Premium на ринку продають за 1,39 млн грн.

Крім того, "Техноцентр "Навігатор" поставить службі автодоріг ще і Hyundai Tucson FL 2.0 CRDI VGT 2020 p.в. y комплектації Elegance 4WD 8AT. В цьому авто передбачений підігрів передніх сидінь, є передній і задній парктроніки, камера заднього виду. За такий автомобіль заплатять 965 тисяч гривень.

У той же час, за даними "Наші гроші", такий кросовер можна придбати за 954 тис. грн.

На обох тендерах з купівлі Hyuindai Santa Fe і Hyundai Tucson єдиним конкурентом запорізького ТОВ "Техноцентр "Навігатор" Олександра Сергієнка і Олесі Рубахіної було ТОВ "Едем-Авто" Лариси та Юрія Побоченків, чиї пропозиції були не набагато вищими. Фірми не торгувати під час обох аукціонів .

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укравтодор" за результатами тендеру витратив 3,5 млн грн на преміальні автомобілі Toyota – Land Cruiser Prado і Highlander.