Систему не обійти: "Укравтодор" оприлюднив першу статистику зважувань на дорогах

"Укравтодор" оприлюднив результати перших зважувань вантажних авто за системою WiM на трасі Київ-Чоп.

За місяць на одному майданчику було зафіксовано понад 200 фактів порушення обмежень, повідомляє пресцентр державної служби.

Відзначається, що перші майданчики системи зважування в русі WiM були запущені в кінці вересня 2019 року.

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"Укравтодор" оприлюднив першу статистику зважувань на дорогах Facebook Владислава Криклій

"Система WiM веде цілодобове спостереження, її не можна обійти, або об'їхати. Ми кожну секунду отримуємо дані про кожне порушення – включаючи розпізнавання номерних знаків і всіх параметрів", – зазначив керівник "Укравтодору" Олександр Кубраков.

За його словами, зараз "Укравтодор" відпрацьовує систему оперативного інформування "Укртрансбезпеки" для того, щоб порушення було миттєво припинено. "Ціна таких перевантажень – збільшення руйнівного впливу на дорогу в 10 і більше разів", – додав Кубраков.

Глава "Укравтодору" пообіцяв, що така статистика відтепер буде публікуватися щотижня.

"Уже зараз ми бачимо високу ефективність системи WiM: у 2017 році було виявлено 11 345 транспортних засобів із порушенням габаритно-вагових параметрів, на які накладено штрафні санкції, тоді як зараз ми вже говоримо про менш, ніж 1000 порушень за 1 місяць. І це лише на в'їздах до Києва", – підкреслив він.

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В "Укравтодорі" також відзначили цікаву деталь – більше перевантажених фур рухаються в нічний час.

"Із 200 перевантажених авто, 100 – рухалися з перевантаженням більше 150%, лише 3 мали діючий дозвіл на вантажні перевезення на ділянці дороги, і тільки 1 транспортувало стільки, скільки задекларував", – поділився начальник відділу інтелектуальних транспортних систем Державного агентства автомобільних доріг Андрій Вознюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Міністр інфраструктури Владислав Криклій назвав мету зважувань на дорогах.

11 вересня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №1047, який передбачає збільшення штрафів для перевантажених фур.

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