Систему не обійти: "Укравтодор" оприлюднив першу статистику зважувань на дорогах

"Укравтодор" оприлюднив результати перших зважувань вантажних авто за системою WiM на трасі Київ-Чоп.
За місяць на одному майданчику було зафіксовано понад 200 фактів порушення обмежень, повідомляє пресцентр державної служби.
Відзначається, що перші майданчики системи зважування в русі WiM були запущені в кінці вересня 2019 року.
"Укравтодор" оприлюднив першу статистику зважувань на дорогах
Facebook Владислава Криклій
"Система WiM веде цілодобове спостереження, її не можна обійти, або об'їхати. Ми кожну секунду отримуємо дані про кожне порушення – включаючи розпізнавання номерних знаків і всіх параметрів", – зазначив керівник "Укравтодору" Олександр Кубраков.
За його словами, зараз "Укравтодор" відпрацьовує систему оперативного інформування "Укртрансбезпеки" для того, щоб порушення було миттєво припинено. "Ціна таких перевантажень – збільшення руйнівного впливу на дорогу в 10 і більше разів", – додав Кубраков.
Глава "Укравтодору" пообіцяв, що така статистика відтепер буде публікуватися щотижня.
"Уже зараз ми бачимо високу ефективність системи WiM: у 2017 році було виявлено 11 345 транспортних засобів із порушенням габаритно-вагових параметрів, на які накладено штрафні санкції, тоді як зараз ми вже говоримо про менш, ніж 1000 порушень за 1 місяць. І це лише на в'їздах до Києва", – підкреслив він.
В Україні показали перші результати зважування WiM
Укрінформ
В "Укравтодорі" також відзначили цікаву деталь – більше перевантажених фур рухаються в нічний час.
"Із 200 перевантажених авто, 100 – рухалися з перевантаженням більше 150%, лише 3 мали діючий дозвіл на вантажні перевезення на ділянці дороги, і тільки 1 транспортувало стільки, скільки задекларував", – поділився начальник відділу інтелектуальних транспортних систем Державного агентства автомобільних доріг Андрій Вознюк.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В "Укравтодорі" пообіцяли встановити шість майданчиків для автоматичного зважування автотранспорту в русі.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій назвав мету зважувань на дорогах.
11 вересня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №1047, який передбачає збільшення штрафів для перевантажених фур.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Дороги в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".