"Укравтодор" купив преміальні Toyota та Land Cruiser за 3,5 млн грн

"Укравтодор" за результатами тендеру витратив 3,5 млн грн на преміальні автомобілі Land Cruiser Prado та Toyota Highlander.

Зокрема, Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області замовила Toyota Highlander Premium у ТОВ "Алмаз Мотор, ЛТД" вартістю 1,7 млн грн. Про це на Facebook повідомляє "На гачку" з посиланням на "Прозорро".

Автомобіль отримав автоматичну коробку передач, подушки безпеки, клімат-контроль, скляний панорамний дах, шкіряний салон, мультимедійне обладнання.

У тендері на закупівлю Toyota Land Cruiser Prado замовник прописав, що авто повинно мати 4-літровий двигун, шкіряний салон, кермо з декоративними вставками, ілюмінацію інтер’єру, клімат- та круїз-контролі, аудіосистему Toyota Touch 2, інтелектуальні засоби безпеки.

На позашляховик "Укравтодор"витратить 1,8 млн грн. Служба автомобільних доріг Одещини у листопаді купила схожий Land Cruiser за 1,4 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національний банк України замовив позашляховик Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge за 2,4 млн гривень. Тендер на поставку авто виграв "Автосаміт на Столичному".