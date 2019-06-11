"Украли півтрильйона": у Гриценка розповіли про масштаби втрат України за 5 років

У партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка заявили, що з банківської системи України за п'ять років украли півтрильйона гривень.

Таку цифру озвучив екс-заступник глави НБУ, економіст Микола Савченко в ефірі програми "Свобода слова" у вівторок, 11 червня.

"Чому я йду в парламент? Хочу зробити з цією командою багато речей: підвищити зарплату, забезпечити дешеві кредити і повернути вкрадені в українців гроші. Ви знаєте, скільки вкрали за п'ять років із банківської системи? Півтрильйона гривень", – розповів він.

Микола Савченко Скріншот з відео

За словами Савченка, ця сума порівнянна з п'яти військовими бюджетами. "Країна могла воювати п'ять років за ці гроші", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гриценко представив команду, з якою піде на позачергові парламентські вибори в Україні.

Список очолив сам Гриценко, далі в топ-5 розмістилися лідер партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов, лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, лідер Європейської партії України Микола Катеринчук, адвокат і громадський діяч Марина Соловйова.

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