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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Новини економіки

"Украли півтрильйона": у Гриценка розповіли про масштаби втрат України за 5 років

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У партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка заявили, що з банківської системи України за п'ять років украли півтрильйона гривень.

Таку цифру озвучив екс-заступник глави НБУ, економіст Микола Савченко в ефірі програми "Свобода слова" у вівторок, 11 червня.

"Чому я йду в парламент? Хочу зробити з цією командою багато речей: підвищити зарплату, забезпечити дешеві кредити і повернути вкрадені в українців гроші. Ви знаєте, скільки вкрали за п'ять років із банківської системи? Півтрильйона гривень", – розповів він.

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Микола Савченко

Микола Савченко

Скріншот з відео

За словами Савченка, ця сума порівнянна з п'яти військовими бюджетами. "Країна могла воювати п'ять років за ці гроші", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гриценко представив команду, з якою піде на позачергові парламентські вибори в Україні.

Список очолив сам Гриценко, далі в топ-5 розмістилися лідер партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов, лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, лідер Європейської партії України Микола Катеринчук, адвокат і громадський діяч Марина Соловйова.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Тег
Громадянська позиція
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Petrova Kristina
Petrova Kristina
5 лет воевать могли! Охереть, дб... бл...! Больше ничего в башку не лезет? Воевать надо? Вояки сраные, самая нищая страна Европы! Пенсии повысьте!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Petrova Kristina,мадам, почему бы вам не позаботиться о своем мухосранске.
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Santi Amonito
Santi Amonito
Опять выплыл этот неудачник пан-атаман грыциян, обворовавший до нитки армию. И этот савченко такой же импотент. "Украли полтриллиона гривен" и он хочет поднять зарплаты - "логика" этого очередного популиста и мудозвона. Ну и рожи у этих зЭ-билов. Сюда еще не хватает тьмашенчихи, рвущей на себе последние лабутены лишь бы усесться в премьерское кресло - просто умалишенная от своей ущербной тяги. Выборы будут осенью - не ссы...Те.
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