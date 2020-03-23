Головна Новини
23 березня • оновлено в 10:32
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Україну завалив фальшивий мед, що підвищує ризик раку: результати дослідження

3.1т
Читати матеріал російською

В Україні чверть всього видобутого меду відправляють на експорт. Інша ж частина не проходить перевірку якості на європейські стандарти і потрапляє на полиці магазинів в нашій країні.

У мед, який не відправляють за кордон, додають сиропи і антибіотики. А продукт, який продається на ринках взагалі не проходить тестів якості. Про це йдеться в сюжеті "ТСН" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Все, що продається на стихійних ринках, ця продукція не проходить ніякого контролю, на жаль. Взагалі не проходить ніякого контролю", – попередила колишня керівниця Мінагрополітики Ольга Трофімцева.

Мед

Мед

Журналісти відібрали по країні 29 зразків меду, щоб перевірити в лабораторії у Львові і в Київській лабораторії інституту бджільництва.

"Ми не можемо говорити про фальсифікації. Тільки за допомогою німецької лабораторії. Тільки вони можуть дати висновок, що це саме фальсифікат", – пояснила завідуюча лабораторією якості наукового центру Інституту бджільництва Людмила Лазарєва.

У Бремені (Німеччина) було проведено аналіз зразків українського меду, який показав, що з 29 зразків – в 12 чужорідний цукор.

"Ці результати можуть бути причиною годівлі бджіл цукром. Пасічник повинен знати це. І знати, як уникати цих домішок в меді. Інша причина – це навмисне примешивания сиропів щоб отримати більше меду. 5%, 10%, 20% щоб збільшити прибуток", – зазначає співробітник лабораторії Курт-Пітер Резке.

Курт-Пітер Резке

Курт-Пітер Резке

Скріншот

Крім того, результати в українській лабораторії показали, що в більшості зразків перевищено вміст оксиметилфурфуролу – небезпечного канцерогену, який може викликати рак.

Вчені пояснили, що рівень канцерогену зростає, якщо мед розігрівати вище 40 градусів. А так часто роблять, щоб дешевий мед з соняшнику або ріпаку став схожим на липовий.

"У деяких зразках, як ось в цьому імпортному бразильського походження, взагалі не знайдено пилку. Антибіотики, заборонені як в Європі, так і в нас, львівська лабораторія виявила лише в меді пасічників. У промисловців – немає", – йдеться в сюжеті.

Загальний результат показав, що в Україні з 29 зразків в 13 – мед не відповідав нормам якості та безпеки. У 5 зразках знайшли антибіотики, в 12 – цукрові сиропи, а деяких пробах знайшли все одночасно. Разом лише в 7 банках виявився натуральний мед.

"Але так ми вважали до тих пір, поки не придивилися до маркування. На етикетках написано: мед акацієвий. Заплатили ми за нього як за акацію, але результати експертизи показали – це різнотрав'я, вдвічі дешевший сорт меду. Тобто в підсумку тільки один пасічник з харківського ринку не обманює споживачів", – підсумували журналісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні серед виробленого вершкового масла кожна п'ята пачка виявилася фальсифікатом.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Тег
продукти
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
2
Смішно
2
Цікаво
9
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Holub Bohdan
Holub Bohdan
Інститут бджільництва не може визначити фальсифікат? Ну і рівень!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Економіка

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги