В Україні чверть всього видобутого меду відправляють на експорт. Інша ж частина не проходить перевірку якості на європейські стандарти і потрапляє на полиці магазинів в нашій країні.

У мед, який не відправляють за кордон, додають сиропи і антибіотики. А продукт, який продається на ринках взагалі не проходить тестів якості. Про це йдеться в сюжеті "ТСН" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Все, що продається на стихійних ринках, ця продукція не проходить ніякого контролю, на жаль. Взагалі не проходить ніякого контролю", – попередила колишня керівниця Мінагрополітики Ольга Трофімцева.

Мед

Журналісти відібрали по країні 29 зразків меду, щоб перевірити в лабораторії у Львові і в Київській лабораторії інституту бджільництва.

"Ми не можемо говорити про фальсифікації. Тільки за допомогою німецької лабораторії. Тільки вони можуть дати висновок, що це саме фальсифікат", – пояснила завідуюча лабораторією якості наукового центру Інституту бджільництва Людмила Лазарєва.

У Бремені (Німеччина) було проведено аналіз зразків українського меду, який показав, що з 29 зразків – в 12 чужорідний цукор.

"Ці результати можуть бути причиною годівлі бджіл цукром. Пасічник повинен знати це. І знати, як уникати цих домішок в меді. Інша причина – це навмисне примешивания сиропів щоб отримати більше меду. 5%, 10%, 20% щоб збільшити прибуток", – зазначає співробітник лабораторії Курт-Пітер Резке.

Курт-Пітер Резке Скріншот

Крім того, результати в українській лабораторії показали, що в більшості зразків перевищено вміст оксиметилфурфуролу – небезпечного канцерогену, який може викликати рак.

Вчені пояснили, що рівень канцерогену зростає, якщо мед розігрівати вище 40 градусів. А так часто роблять, щоб дешевий мед з соняшнику або ріпаку став схожим на липовий.

"У деяких зразках, як ось в цьому імпортному бразильського походження, взагалі не знайдено пилку. Антибіотики, заборонені як в Європі, так і в нас, львівська лабораторія виявила лише в меді пасічників. У промисловців – немає", – йдеться в сюжеті.

Загальний результат показав, що в Україні з 29 зразків в 13 – мед не відповідав нормам якості та безпеки. У 5 зразках знайшли антибіотики, в 12 – цукрові сиропи, а деяких пробах знайшли все одночасно. Разом лише в 7 банках виявився натуральний мед.

"Але так ми вважали до тих пір, поки не придивилися до маркування. На етикетках написано: мед акацієвий. Заплатили ми за нього як за акацію, але результати експертизи показали – це різнотрав'я, вдвічі дешевший сорт меду. Тобто в підсумку тільки один пасічник з харківського ринку не обманює споживачів", – підсумували журналісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні серед виробленого вершкового масла кожна п'ята пачка виявилася фальсифікатом.

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