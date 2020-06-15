Україну застерегли від впровадження другого рівня пенсійної реформи

Загальнообов'язкове накопичення пенсій тобто другий рівень пенсійної системи має низку недоліків. Як засвідчує досвід інших країн, користь від нього отримав фінансовий сектор, але не громадяни. Таку думку координатора Міжнародної організації праці Сергія Савчука наводить 24 канал.

За словами Савчука, першими на загальнообов’язкові накопичувальні пенсії ще у 1980-х роках почали переходити деякі країни Латинської Америки: Чилі, Перу, Аргентина, Колумбія та інші. За ними впроваджувати другий рівень пенсійної системи взялися у 14 країнах Центральної та Східної Європи, а також Центральної Азії.

При цьому, до 2018 року 18 країн з 30-ти, де діяла приватизація пенсійної системи (так називають загальнообов'язкове накопичення пенсій), вирішили від неї відмовитися.

"Ні тодішні, ні майбутні пенсіонери декларованої користі від запровадження другого рівня не отримали. Всі фінансові ризики були перенесені з держави на окремих людей", - зазначив Савчук.

До недоліків повної чи часткової приватизації пенсій координатор МОП відносить те, що рівень охоплення пенсіями не збільшився, а лишився на тому ж рівні, або зменшився. При цьому розмір пенсійних виплат скоротився, водночас зросла гендерна нерівність та нерівність у доходах. Передача управління до приватних фондів вторинної системи коштувала чималих коштів, а їх адміністративні витрати значно перевищували витрати державного пенсійного фонду. При цьому застраховані громадяни, які хотіли перейти з одного приватного фонду до іншого, несли непомірні витрати. І наостанок – держава внаслідок переходу до другого рівня пенсійної системи втрачала важелі управління, адже регуляторні та наглядові функції перейшли до приватних пенсійних фондів.

На думку Савчука, проаналізовані дані країн, що вводили другий рівень пенсійної системи, не дають підстав для оптимізму у тому, що в Україні результат буде кращим, ніж у них. Більше того, з високою вірогідністю, всі проблеми, з якими зіштовхнулися ці країни, у повній мірі торкнуться і нашої держави.