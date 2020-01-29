Україну заполонили фальшиві гроші: НБУ пояснив, як відрізнити від справжніх

Національний банк України повідомив, що є низка способів відрізнити справжні гроші від підроблених.

Зокрема експерт НБУ Михайло Луценко озвучив головні аспекти, на які найперше потрібно звертати увагу на прикладі купюри номіналом 200 гривень. Про це свідчить інформація на YouTube-каналі регулятора.

Відрізнити фальшиві гривні від справжніх можна завдяки:

Матеріалу друку . Папір, на якому надрукована підробка, тактильно відрізняється від справжнього банкнотного паперу.

Водяному знакові . При розгляді підробки проти світла можна помітити, що імітований у підробці водяний знак відрізняється від справжнього відсутністю об'єму та світлого елементу.

Оптичній зміні захисного елементу . При зміні кута нахилу число "200" у правому нижньому куті купюри повинно змінювати свій колір, чого не відбувається з підробленою банкнотою.

Відсутності інфрачервоного та магнітного захисту. Такі підробки гарантовано визначаються при машинній обробці готівки.

Національний банк України повідомив, що є низка способів відрізнити справжні гроші від підроблених

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні з'явилися підроблені долари високої якості, які не завжди можуть розпізнати навіть спеціальні апарати.

Керівництво Національного банку розіслало українським фінустановам повідомлення з описом прийомів, до яких вдалися фальшивомонетники.

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