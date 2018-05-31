Україну попередили про наслідки запуску "Північного потоку-2"

На Україну може чекати різке падіння обсягів транзиту газу після запуску російського проекту "Північний потік-2", якщо Київ не зробить зараз зрозумілу пропозицію європейським партнерам і "Газпрому".

"Це буде означати, на жаль, негативний сценарій: що на обрії декількох років різко знизяться обсяги транзиту, може, навіть до нуля", - заявив словацький експерт з енергетики і член Стратегічної групи радників по підтримці реформ при Кабінеті міністрів України Карел Хірман в інтерв'ю "Апострофу".

За його словами, в такому випадку Україна втратить доходи від транзиту, які становлять приблизно 2-3 млрд доларів на рік.

При цьому зараз "Газпром" попередньо пропонує Україні погодитися на транзит лише 15 млрд кубометрів газу.

"Ця пропозиція нецікава Україні, оскільки витрати на перекачування таких обсягів вищі, ніж доходи від цього. Таку несерйозну пропозицію Україна, звичайно, прийняти не може, і це розуміють в Європі", - резюмував Хірман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" з більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом".

2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати чинні контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.

30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення з російського газового монополіста 2,6 млрд доларів боргу. При цьому швейцарська влада вже вжили заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.