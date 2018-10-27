Україну накрила хвиля шахрайства. Як ділки наживаються на продажах авто

В Україні процвітає шахрайство на купівлі дешевих автомобілів. Довірливі українці готові без перегляду новенького авто, просто повіривши на слово, платити 10-30% від ціни і чекати, коли ж їм у двір привезуть автомобіль. Причому авто пропонують за значно нижчою. ніж ринкова, ціною. Подібні офіси з продажу дешевих авто промишляють по всій Україні. Подробиці — в матеріалі OBOZREVATEL.

Клієнтів знаходили легко

У Миколаївській області днями провели обшук і затримали групу шахраїв, які саме таким чином обманювали громадян. Офіси "фірми" розташовувалися одразу в декількох областях — Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській.

"Вони свої оголошення давали в Інтернеті, а також поширювали за допомогою буклетів. Причому торгували не лише легковими автомобілями, а й сільськогосподарською технікою", — пояснюють у прес-службі поліції Миколаївської області.

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Клієнтів знайти було легко, адже ціна автомобіля — нижча за ринкову на 10-30%, або й всі 50%. Довірливим покупцям пропонували відвідати їхній офіс, для цього аферисти знімали одразу декілька приміщень. Авто показати потенційному покупцеві не могли, оскільки воно нібито перебувало на складі на митниці в Одеському порту.

Людині пропонували підписати попередній договір, заплатити третину вартості і чекати лише декілька днів. Решту суми за авто можна було внести протягом декількох місяців.

"Мало хто з клієнтів звертав увагу на те, що в договорі прописано дрібним шрифтом. Там говорилося про те, що фірма надає лише інформаційні послуги", — кажуть у поліції.

Минав час, але свої авто покупці так і не отримували. У фірмі їм пояснювали, що товар ще не розмитнили, мовляв, виникли деякі проблеми. Зрештою, люди почали писати заяви в поліцію. Зараз у Миколаївській області правоохоронці кажуть, щоб до них зверталися ошукані люди. Шахраї таким чином заробили чотири мільйони гривень, а люди все продовжують писати заяви.

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Міняли офіси

Цікаво, що подібні схеми працюють і в інших містах. Улітку цього року вже була затримана аналогічна група шахраїв. За повідомленням Нацполіції, вони теж діяли у декількох областях — Львівській, Вінницькій, Закарпатській, Житомирській, Івано-Франківській, Чернівецькій. А центральний офіс розташовувався у Києві.

Покупці платили 10% від вартості авто, яке їм обіцяли через 3-4 дні. Причому продавали як дешеві автомобілі, так і люксові, тому внесок був від 10 до 100 тис. грн. Коли розлючених клієнтів ставало багато, менеджери змінювали офіси і продовжували обманювати людей. Саме так жертвою шахраїв у Дніпропетровській області стала Євгенія К.

"Ми з чоловіком вирішили купити недорогий автомобіль. Знайшли це оголошення. "Шевроле" коштував у півтора раза дешевше. Чоловік засумнівався, але в цій фірмі сказали, що зараз "Шевроле" уже не в моді, тому так дешево. Мовляв, останнє таке авто, беріть, не пошкодуєте. Ми заплатили до 45 тисяч гривень. І ще дівчина в цьому салоні сказала: "Їдьте у сервісний центр, чекайте, зараз авто туди вам привезуть". Поїхали, як ідіоти, прочекали три години. По телефону нам сказали, що щось сталося, але буде завтра, потім через тиждень, а потім офіс закрився", — розповіла Євгенія OBOZREVATE. Заяви в поліцію вони написали, але шахраїв поки не знайшли.

Не купуйте кота в мішку

У поліції Миколаївської області закликають постраждалих обов'язково писати заяви. "Чим більше буде постраждалих, тим реальніше покарати їх", — пояснили нам у прес-службі.

А юрист Іван Ліберман радить об'єднуватися із іншими постраждалими. "Хоч фірма ніби й підписує договір всього лише про інформаційні послуги, на словах вони ж обіцяють інше. На словах вони вам продають автомобіль. Звичайно, потрібно збирати групу таких же ошуканих і йти в поліцію та суд", — заявив OBOZREVATEL Ліберман.

І радить: перш ніж робити велику покупку, потрібно хоча б перевірити інформацію через Google. "Низька ціна повинна одразу викликати підозри. Намагайтеся розпитувати менеджерів — чому так, звідки авто. Також не купуйте нічого без огляду. Автомобіль потрібно подивитися, посидіти у ньому, як можна просто так купувати?!" — підсумував юрист.