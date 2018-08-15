Україну чекає обвал цін на одяг: коли і скільки заощадимо

В Україні пропонують скасувати мита на брендовий імпортний одяг. Проект закону, який дозволить українцям суттєво зекономити, вже зареєстрований у Верховній Раді. Скільки буде коштувати продукція ZARA, Levi's й інших брендів – розбирався OBOZREVATEL.

Нульовий податок на бренди

10 серпня в парламенті внесли законопроект №9018, який передбачає зміни до Митного кодексу України. Його головна мета – спростити процедуру ввезення та вивезення брендового одягу, а також значне зниження його вартості.

"Через високі митні ставки вартість одягу світових брендів в Україні вище, ніж у країнах Європи. Для порівняння, жіноча сукня бренду Zara в Україні коштує $65, така ж модель у Польщі коштує $55, в Іспанії – $46", – йдеться у записці до законопроекту.

Як пишуть автори проекту, зараз діють досить складні митні процедури із ввезення й вивезення брендів одягу. Така ситуація б'є як по виробниках, так і по українцях, які змушені купувати товар за завищеною ціною.

Для вирішення цих проблем пропонується внести зміни до статті 397 Митного кодексу України. Її пропонують доповнити ще однією групою товарів, а також знизити податок на текстиль до 0% у Митному тарифі.

Нардепи впевнені, що одяг стане доступнішим TradeMaster.UA

"Внести зміни до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", що дозволить купувати брендові речі за кордоном із метою подальшого продажу на території України зі згодою власників таких брендів за умови, якщо не буде змінено або знижено якість цих товарів після їх виставлення на ринок", – йдеться в повідомленні.

Бренди дешевше на третину

Після зміни митних процедур, українські виробники зможуть купувати якісний і доступний європейський текстиль. З одного боку, це допоможе вітчизняним компаніям бути більш конкурентними в ЄС, а з іншого – вони зможуть дешевше продавати одяг.

"Закон знімає мито на сировину для імпортного одягу – тканини, нитки й фурнітуру. Через мита, ці товари роблять одяг дорогим. Ми також пропонуємо впровадити паралельний імпорт. Зараз працюють такі митні правила – якщо підприємство хоче завезти брендовий одяг, то воно повинно отримати дозвіл у власника бренду. Коли товар перетинає кордон, митники можуть його затримати на 20 днів, поки не отримають відповіді від власника. Такої практики немає ніде в Європі, вона перетворює кілька фірм, що мають дозвіл, на монополістів", – пояснив OBOZREVATEL співавтор законопроекту, народний депутат від "Народного фронту" Вадим Кривенко.

Нардеп запевняє, що після скасування цих процедур, а також впровадження нульового податку, ціни на одяг в Україні знизяться на третину.

"Ми розраховуємо на здешевлення брендового, якісного одягу в середньому на 20-30%", – сказав Кривенко.

Проте поки невідомо, коли буде прийнятий законопроект. З огляду на насичений парламентський осінній сезон, народні депутати можуть просто не встигнути розглянути його в першому читанні. Щоправда, його автор налаштований позитивно.

"Проблем особливих із цим законопроектом не бачу. Ймовірно, будуть недоотримання з боку бюджету через скасування податку, але тут потрібно рахувати. Залишиться ПДВ імпортний, а за рахунок товаропотоку він може перекрити ці втрати", – підкреслив Кривенко.