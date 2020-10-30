Українцям зобов'язані оплачувати самоізоляцію: де вимагати виплату

Українцям, які знаходяться на самоізоляції через коронавірус, зобов'язані платити компенсацію втраченого заробітку.

Як розібрався OBOZREVATEL, Фонд соціального страхування України гарантує:

компенсацію втраченого заробітку на час самоізоляції через COVID-19;

оплату на період лікування від коронавірусної хвороби;

надання допомоги сім'ям медпрацівників, які померли через інфікування під час виконання професійних обов'язків.

Що робити, якщо вас змушують писати заяву на відпустку без збереження зарплати на час самоізоляції? Перше – це пам'ятати, що роботодавець просто не має права такого вимагати.

Згідно з постановою Кабміну, самоізоляція оплачується для тих, хто влаштований офіційно.

Для цього слід відкрити листок непрацездатності зі спеціальною позначкою. У фонді соціального страхування пояснили, що такий листок повинен виписати лікар і від руки написати код 11 – ізоляція від COVID-19.

Перші п'ять днів оплачує роботодавець, з шостого – Фонд соціального страхування. Здійснюються виплати так само, як на лікарняних.

Медикам компенсують 100% втраченого заробітку. Іншим платять 50% від їхньої середньої зарплати. А ось примушувати працівника йти у відпустку за свій рахунок на час самоізоляції – незаконно.

Зберегти всю зарплату, будучи на самоізоляції через COVID-19, можливо, тільки якщо заздалегідь домовитися з роботодавцем про роботу з дому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці за законом після звільнення можуть протягом 360 днів отримувати частину заробітної плати. Розмір залежить від стажу і рівня окладу.