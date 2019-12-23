Українцям знизять податки на доходи: коли і кого зачепить

В Україні планують знизити ставки податків із зарплат у рамках реформи, яку хочуть провести у 2020 році.

Про це повідомив голова Державної податкової служби (ДПС) України Сергій Верланов, передає пресслужба. Зокрема податкові ставки з податку на доходи фізичних осіб планують знизити для українців із маленькими зарплатами.

"У рамках оголошеної на наступний рік податкової реформи, ініційованої урядом і підтриманої Верховною Радою, розглядатиметься питання зміни ставок податку на доходи фізичних осіб. Всі розуміють, що шкала має бути диференційована і на маленькі зарплати податковий тиск необхідно зменшити", – повідомив Верланов.

Він додав, що після проведення податкової реформи українці мають менше ухилятися від сплати податків.

В Україні знизять податки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №1210 (автор – Данило Гетманцев, "Слуга народу"), який кардинально змінює систему оподаткування. Серед найважливіших нововведень – підвищення рентних платежів, нові штрафні санкції та підвищення акцизів на сигарети.

Які податки і для кого підвищать

рентний платіж на залізну руду – з 8 до 12% (в ухваленому законопроєкті – до 10%);

податок на другу продаж квартири або машини за рік – з 5 до 18%;

акциз на електронні сигарети – до 24,2 грн за пачку.

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