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23 грудня • оновлено в 16:06
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Українцям знизять податки на доходи: коли і кого зачепить

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В Україні планують знизити ставки податків із зарплат у рамках реформи, яку хочуть провести у 2020 році.

Про це повідомив голова Державної податкової служби (ДПС) України Сергій Верланов, передає пресслужба. Зокрема податкові ставки з податку на доходи фізичних осіб планують знизити для українців із маленькими зарплатами.

"У рамках оголошеної на наступний рік податкової реформи, ініційованої урядом і підтриманої Верховною Радою, розглядатиметься питання зміни ставок податку на доходи фізичних осіб. Всі розуміють, що шкала має бути диференційована і на маленькі зарплати податковий тиск необхідно зменшити", – повідомив Верланов.

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Він додав, що після проведення податкової реформи українці мають менше ухилятися від сплати податків.

В Україні знизять податки

В Україні знизять податки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №1210 (автор – Данило Гетманцев, "Слуга народу"), який кардинально змінює систему оподаткування. Серед найважливіших нововведень – підвищення рентних платежів, нові штрафні санкції та підвищення акцизів на сигарети.

Які податки і для кого підвищать

  • рентний платіж на залізну руду – з 8 до 12% (в ухваленому законопроєкті – до 10%);

  • податок на другу продаж квартири або машини за рік – з 5 до 18%;

  • акциз на електронні сигарети – до 24,2 грн за пачку.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Особа
Сергій Верланов
Місце
Україна
Тег
податки
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