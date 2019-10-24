Українцям загрожує підвищення пенсійного віку: Рева розкрив деталі

Дефіцит Пенсійного фонду України в 2020 році збільшиться на десятки мільярдів гривень. Якщо Кабмін не впорається з проблемою, на українців чекає підвищення пенсійного віку.

Про це заявив в ефірі ObozTV екс-міністр соціальної політики України Андрій Рева. Також він пояснив, чому зростає дірка в бюджеті Пенсійного фонду.

На думку екс-міністра, уряд повинен стимулювати підвищення зарплат, щоб Пенсійний фонд наповнювався за рахунок зростання податкових надходжень.

Рева розповів, як доходи Пенсійного фонду росли в минулі роки завдяки збільшенню мінімальної зарплати: "У 2016 році власні надходження 112 млрд грн, 145 млрд грн – дотації. У 2019 році – 230 млрд грн власні надходження і 175 млрд грн дотації. Вдвічі!"

"Що ми бачимо на наступний рік? Запланована дотація в розмірі 172,5 млрд грн. Це менше, ніж цього року Пенсійний фонд отримав. При цьому з 1 січня треба індексувати пенсії військовим. З 1 березня необхідно піднімати пенсії відповідно до закону – 50% зростання інфляції плюс 50% зростання середньої зарплати – це мінімум на 15% має бути. А дотацію зменшують", – підкреслив він.

"Щоб власні надходження Пенсійного фонду покрили, ключове питання – мінімальна зарплата. Якщо в 2020 році прогнозується зростання зарплати на 10%, це означає, що в бюджеті Пенсійного фонду буде дірка мінімум в 20 млрд грн", – заявив колишній глава Мінсоцполітики.

За його словами, чистий дефіцит Пенсійного фонду в 2019 році становить 30 млрд грн.

"Реально дефіцит був більше, тому що не в повному обсязі були кошти заплановані. Нам довелося протягом цього року додати ще 8 млрд грн у Пенсійний фонд на виплату пенсій. Тобто десь 38-40 млрд. І от наступного року, коли я говорю про 20 млрд грн, то до цих 40 млрд грн ми повинні додати ще 20", – зазначив він.

Як підкреслив Рева, таким чином дірка в Пенсійному фонді збільшується.

"Завтра, якщо далі Мінфін буде проводити таку саму фінансову політику по відношенню до Пенсійного фонду, вони знову порушать питання про підвищення пенсійного віку. І це при тому, що ми казали, коли проводили пенсійну реформу, що жодної потреби в найближчі 10 років у підвищенні пенсійного віку немає. Але у мене складається враження, що хтось хоче повернутися до цього питання. Це як підприємство – банкрутують, щоб хтось його прибрав до рук", – заявив екс-міністр.

socportal.info

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні незабаром розпочнеться масштабна перевірка пенсіонерів, за результатами якої деяким категоріям доведеться повернути отримані виплати в бюджет.

Також в Україні скасували мінімальний вік для виходу на пенсію за вислугу років для певних категорій працівників.

З 1 грудня в Україні на 740 грн підвищать виплати тим пенсіонерам, які зараз отримують максимальні суми. При цьому найбідніші українці на заслуженому відпочинку отримають надбавку на 74 грн.

Наступне підвищення пенсій очікується з 1 березня. Розмір надбавки буде індивідуальним і буде залежати від інфляції та середньої зарплати в країні.

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