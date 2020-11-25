Українцям заборонили особисто від'єднувати квартири від опалення

Роман Груша Економіка 12:39, 25.11.2020 Оновлено: 12:54, 25.11.2020

Верховний Суд заборонив українцям особисто від'єднувати квартири від центрального опалення й переходити на індивідуальне.

Дозволено від'єднувати від опалення тільки цілий будинок відразу. Про це свідчить рішення ВСУ, яке було ухвалене в складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду в справі №229/4116/17.

Зокрема, одному з мешканців багатоповерхівки в Дружківці (Донецька область) міська рада відмовила у від'єднанні його квартири від мереж центрального опалення та влаштуванні індивідуального опалення житлового приміщення.

Однак судді постановили, що дозвіл на від'єднання від мереж централізованого опалення та теплопостачання може бути видано лише за умови від'єднання цілого житлового будинку.

Таке рішення повинно підтверджуватися копією протоколу загальних зборів мешканців про створення ініціативної групи щодо вирішення питання від'єднання від опалення та гарячого водопостачання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці зможуть оформити субсидії на оплату житлово-комунальних послуг і після початку опалювального сезону. Подати заяву на отримання виплат можна до 15 грудня.

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