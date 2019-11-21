Виплати на дитину відновили: стало відомо про радикальні заходи

Фонд соціального страхування України з четверга, 21 листопада, відновив виплати лікарняних та декретних.

Зокрема, директор виконавчої дирекції відомства Євген Баженков підписав відповідні документи для повного відновлення всіх виплат матеріального забезпечення під особисту відповідальність, повідомила пресслужба ФССУ.

"Є буква закону, і є дух закону. За буквою закону Фонд не має права з 20 листопада перераховувати кошти на матзабезпечення, хоча гроші на рахунках в нас є. Учора весь день Фонд не фінансував ані лікарняні, ані декретні. Але мова про соціальні страхові виплати. Зранку я зібрав у Фонді нараду, мені підтвердили, що законодавчо правових шляхів для відновлення виплат без подання Міністерством соціальної політики на Кабінет міністрів змін до бюджету не має. Тому я вимушений порушити фінансову дисципліну і слідувати саме духу закону – сьогодні я беру на себе відповідальність і відновлюю всі виплати", – зазначив Баженков.

До цього повідомлялося, що Фонд соціального страхування України відновить лікарняні та декретні виплати, як тільки будуть внесені кошти в бюджет.

"Фонд шукає шляхи вирішення даного проблемного питання", – повідомили представники ФССУ.

Фонд соціального страхування України відновить лікарняні та декретні виплати, як тільки будуть внесені кошти в бюджет

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 листопада Фонд соціального страхування України призупинив перерахування коштів для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам, зокрема, лікарняних і допомоги по вагітності та пологах.

У Фонді соціального страхування заявили, що виплати були зупинені через брак коштів.

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