Українцям видали понад 10 млрд гривень "кредитів від Зеленського"

Роман Груша Економіка 12:42, 20.10.2020 Оновлено: 13:12, 20.10.2020

В Україні банки видали позики на загальну суму в 10,8 млрд гривень у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%", запуск якої ініціював президент Володимир Зеленський.

Із цієї суми 7,9 млрд гривень були видані як рефінансування попередньо отриманих позик, 2,2 млрд гривень підприємці отримали на капітальні інвестиції та 721 мільйонів гривень як антикризові кредити під 3%. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Лідерами за кількістю угод у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" залишаються державні банки – ПриватБанк (1160 кредитів на загальну суму 818 млн гривень), Укргазбанк (783 кредити на загальну суму 1,6 млрд гривень), Ощадбанк (717 кредитів на суму 959 млн гривень).

Найбільші за сумою кредитні портфелі сформували комерційні банки – Райффайзен Банк Аваль (2,5 млрд гривень), Креді Агріколь Банк (1,5 млрд гривень) і ПУМБ (1,4 млрд гривень).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв "дотиснути" банки для зниження ставок по кредитах у гривні до 5-6%.

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