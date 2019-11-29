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30 листопада • оновлено в 10:56
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Українці отримають нові пенсії: названий розмір виплат

33.2т
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В Україні з 1 грудня 2019 року перерахують пенсії у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму для українських громадян похилого віку.

Як повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України, відповідна норма передбачена законом України "Про державний бюджет України на 2019 рік".

Відповідно до закону, розмір мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, буде підвищено з 1564 грн до 1638 грн. Розмір максимальної пенсії виросте на 740 грн і становитиме 16 380 грн.

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Перерахунок здійснюється в автоматичному режимі, без звернення пенсіонерів до органів Пенсійного фонду України.

Українці отримають нові пенсії: названий розмір виплат

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Тег
пенсії
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Якщо мінімальної пенсії не вистачає навіть на придбання найнеобхідніших товарів і послуг, то навіщо збільшувати й так досить непогану максимальну пенсію (15640 грн.) ще на 740 грн.?! Якою логікою вони керуються?....
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2
0
васильевич василий
васильевич василий
Пенсионер на украине получает пенсию в пересчете 5 тыс руб и еще заплатить надо коммуналку Это Освенцим по украински . Вот он геноцид украинского народа
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2
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Очередной пересчёт микропенсий
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2
0

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