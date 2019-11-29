Українці отримають нові пенсії: названий розмір виплат

В Україні з 1 грудня 2019 року перерахують пенсії у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму для українських громадян похилого віку.
Як повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України, відповідна норма передбачена законом України "Про державний бюджет України на 2019 рік".
Відповідно до закону, розмір мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, буде підвищено з 1564 грн до 1638 грн. Розмір максимальної пенсії виросте на 740 грн і становитиме 16 380 грн.
Перерахунок здійснюється в автоматичному режимі, без звернення пенсіонерів до органів Пенсійного фонду України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні у 2019 році повинні були запустити накопичувальні пенсії, рішення відстрочили;
Мінімальної пенсії не вистачає навіть на покупку найнеобхідніших товарів і послуг зі споживчого кошика;
З 2019 року перерахунок буде відбуватися автоматично з урахуванням зростання зарплат і цін;
Питання підвищення пенсійного віку залишилося актуальним, але розглянуть його тільки після 2028 року.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Пенсія в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".