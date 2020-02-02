Українцям урізали субсидії: колишній "слуга народу" розкритикував Зеленського

Виключений із фракції "Слуга народу" народний депутат Антон Поляков заявив, що українцям зменшили субсидії приблизно на 200 гривень.

"А коефіцієнти приведення до нормальної температури залишилися старими. Тобто субсидія стала меншою – тому що тепло. А коефіцієнт рахують ніби на вулиці мінус 20", – пише Поляков у своєму Telegram-каналі.

За його словами, це замкнене коло необхідно розірвати, проте влада лише розширює його, додаючи ціну за транспортування.

"Її в якийсь загадковий спосіб усереднили й округлили. Навіть якщо й законно за неї платити, то, вважаю, це повинно бути так: я спожив 300 кубів зимового місяця – плачу за 300. А спожив літнього місяця 10 кубів – плачу за транспортування 10-ти. Вони ж закрутили все так, що доведеться платити весь рік і щомісячно", – зазначив Поляков.

"Обіцяв Зеленський що українці плакати не будуть. Думаю, не будуть, тому що плакати буде нікому", – резюмував він.

Українцям зменшили субсидії приблизно на 200 гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кабінет міністрів з 1 січня 2019 року запустив безготівковий механізм нарахування субсидій.

Українці можуть отримувати субсидії готівкою через відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".

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