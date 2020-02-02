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2 лютого • оновлено в 15:49
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Українцям урізали субсидії: колишній "слуга народу" розкритикував Зеленського

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Виключений із фракції "Слуга народу" народний депутат Антон Поляков заявив, що українцям зменшили субсидії приблизно на 200 гривень.

"А коефіцієнти приведення до нормальної температури залишилися старими. Тобто субсидія стала меншою – тому що тепло. А коефіцієнт рахують ніби на вулиці мінус 20", – пише Поляков у своєму Telegram-каналі.

За його словами, це замкнене коло необхідно розірвати, проте влада лише розширює його, додаючи ціну за транспортування.

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"Її в якийсь загадковий спосіб усереднили й округлили. Навіть якщо й законно за неї платити, то, вважаю, це повинно бути так: я спожив 300 кубів зимового місяця – плачу за 300. А спожив літнього місяця 10 кубів – плачу за транспортування 10-ти. Вони ж закрутили все так, що доведеться платити весь рік і щомісячно", – зазначив Поляков.

"Обіцяв Зеленський що українці плакати не будуть. Думаю, не будуть, тому що плакати буде нікому", – резюмував він.

Українцям зменшили субсидії приблизно на 200 гривень

Українцям зменшили субсидії приблизно на 200 гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Особа
Антон Поляков
Місце
Україна
Тег
субсидії
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Зеленский спрашивает Гончарука: -Почему в некоторых областях Украины не снижены тарифы на отопление? -Потому что ими управляет не лохи и они тоже хотят отдыхать в Омане.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Депутат от «Слуги народа» Брагар предложил украинцам продавать собак, чтобы оплатить коммуналку. -В этой ситуации лучше всего директору зоопарка - у него есть слон.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Достижения Зеленского: Трускавець брал, Оман брал, полотенце в отеле Омана не брал.
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