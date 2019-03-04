Українцям почали видавати субсидії "на руки": хто і коли отримає допомогу

В Україні з понеділка, 4 березня, українцям почали видавати субсидії на оплату комунальних послуг живими грошима на руки.

Як повідомляє OBOZREVATEL, першими допомогу зможуть отримати пенсіонери, оскільки їм субсидію видаватимуть разом із пенсією. Такі виплати вони отримують з 3-го числа щомісяця.

Як відомо, Міністерство соцполітики зобов'язане переказати гроші для нарахування субсидій Пенсійному фонду до 27 числа кожного місяця, якщо пенсіонер отримує гроші у перших числах. Тобто, якщо ви отримуєте пенсію 3 березня, то вже 27 лютого біля Пенсійного фонду має бути сума вашої субсидії.

Таким чином, ви одразу отримаєте і пенсію, і монетизовану комунальну знижку. Якщо пенсія приходить не на початку місяця, то Мінсоцполітики може перевести гроші на субсидії, починаючи з 1-го числа.

При цьому всі інші українці грошові субсидії зможуть отримати в Ощадбанку з 12 березня. Не пенсіонерам субсидію грошима мають переказувати до 11 числа кожного місяця. Таким чином, субсидіант зможе отримати гроші ще до того часу, як прийдуть платіжки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні буде повністю завершена монетизація пільг і субсидій. Планується, що процес відбуватиметься у три етапи.

Кошти нараховуватимуть на спеціальний рахунок у державному банку, і саме з нього першочергово оплачуватимуться комунальні послуги. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.

Кабінет міністрів з 1 січня вже запустив безготівковий механізм нарахування субсидій, а готівковий запустили з 1 березня.

Українці зможуть отримувати субсидії готівкою через відділення "Укрпошти" та державного Ощадбанку.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!