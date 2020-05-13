Українцям скасують пеню за кредитами через карантин: "Слуга народу" зробила крок до нових правил

Верховна Рада України на позачерговому у засіданні в середу, 13 травня, ухвалила у першому читанні законопроєкт №3297, який вносить зміни до Господарського кодексу України в частині нарахування пені за кредитами.

"За" відповідне рішення проголосували 278 народних депутатів (щоб подивитися поіменне голосування дочитайте новину до кінця). Ухвалений законопроєкт передбачає, окрім того, що не нараховувати пеню за прострочені кредити під час карантину, забезпечити 30 днів без нарахувань після його завершення.

Автором законопроєкту стала депутатка "Слуги народу" Вікторія Кінзбурська.

Верховна Рада

Що передбачає законопроєкт:

У разі прострочення позичальником строків за кредитом під час карантину або 30 днів після нього особа звільняється від неустойки, штрафу, пені за таке прострочення.

За законопроєкт проголосували 192 "слуг народу". При цьому фракція "Опозиційна платформа "За життя" дала 19 голосів "за". "Європейська солідарність" – 19 і "Батьківщина" – 11 голосів "за". 12 голосів "за" дали позафракційні нардепи і 9 – депутати від "Голосу" .

Як повідомляв OBOZREVATEL, на позачерговому засіданні Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №2166, який передбачає можливість для підприємців не платити податки за місяці, в які вони не отримували прибуток.